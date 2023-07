Uitblinker heeft slecht nieuws voor Sparta: 'Kans dat ik blijf is niet heel groot'

Sparta Rotterdam was waarschijnlijk de grootste verrassing van het afgelopen seizoen. De club eindigde onder Maurice Steijn knap als zesde in de Eredivisie, wat de trainer een fraaie beloning opleverde in de vorm van een overstap naar Ajax. Het lijkt niet te blijven bij het vertrek van Steijn alleen, ook uitblinker Vito van Crooij (27) verwacht namelijk niet dat hij komend seizoen op Het Kasteel te bewonderen is.

De 27-jarige buitenspeler kan terugkijken op een topseizoen waarin hij twaalf keer scoorde én elf assists achter zijn naam verzamelde in de Eredivisie. Zulke cijfers vallen uiteraard ook op bij (grotere) clubs, weet ook Van Crooij zelf. "In het voetbal is het moeilijk te zeggen, maar de kans dat ik hier dit seizoen blijf is niet heel groot", zegt de geboren Venlonaar in gesprek met De Telegraaf.

De oud-speler van VVV Venlo en PEC Zwolle denkt niet aan een overstap binnen de Eredivisie, zo blijkt bovendien. "Ik ben toe aan iets nieuws, dat gevoel heb ik. Het afgelopen seizoen was gigantisch voor ons allemaal. Na negen jaar in Nederland heb ik de ambitie om de stap naar het buitenland te maken", aldus Van Crooij. Hij hoopt dat Sparta aan zijn vertrek een flinke transfersom overhoudt: "Het is afwachten of er voor beide partijen een mooi bedrag op tafel komt. Dan zijn we er uiteindelijk allemaal beter van geworden en dat gun ik Sparta ook echt."

Buiten de vertrekwens van Van Crooij moet Sparta volgens De Telegraaf ook vrezen dat twee andere sterkhouders komende zomer hun heil elders gaan zoeken: doelman Nick Olij en aanvallende middenvelder Arno Verschueren. "Rond Olij is het nog rustig, maar dat geldt niet voor Verschueren", schrijft de krant dinsdagochtend. Tegenover het (mogelijke) vertrek van het drietal staat het goede nieuws dat Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen 'in principe nog graag een jaar in Rotterdam blijven'.