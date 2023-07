Van de Beek heeft hoge verwachtingen: 'Ik speelde jarenlang met hem bij Ajax'

Donny van de Beek heeft hoge verwachtingen van André Onana. De middenvelder van Manchester United is blij om zijn oude ploeggenoot van Ajax weer in de armen te kunnen sluiten. Onana wordt woensdag medisch gekeurd en tekent daarna zijn vijfjarige contract bij Manchester United.

"Hij is een geweldige doelman", zegt Van de Beek desgevraagd tegen Sky Sports. "Ik heb veel jaren met hem op het veld gestaan. Hij heeft een fantastische persoonlijkheid, is goed aan de bal en goed op de lijn. Mijn verwachtingen zijn hoog. Ik heb soms nog contact met hem. Hij is een topkeeper."

Eigen toekomst

De vraag is echter of Van de Beek en Onana weer samen zullen spelen. De kans is immers aanwezig dat de Nederlander weggaat, hoewel hij aangeeft dat Manchester United de deur nog niet heeft gesloten. "Er is een kans dat ik vertrek. Alles is mogelijk. Het is moeilijk om te zeggen waar mijn toekomst ligt. Ik focus me er nu op om zo fit mogelijk te worden."

Van de Beek speelde woensdag tegen Olympique Lyonnais (1-0) zijn eerste wedstrijd sinds 3 januari. De Nederlander is hersteld van een zware knieblessure en maakte tijdens het oefenduel in Edinburgh het enige doelpunt van de wedstrijd. "Voor mij persoonlijk is dit een groot moment. Het is mooi om te scoren. Je hebt zo lang gewacht om op het veld te staan na deze blessure. Je beseft dan hoezeer je ervan geniet om te kunnen voetballen, zelfs al was het een oefenwedstrijd", aldus Van de Beek. "Ik train nu al een paar weken en heb vandaag m'n eerste minuten gemaakt. Ik ben fit en moet doorgaan."