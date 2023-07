Van de Donk wordt tijdens NOS-interview uitgelachen door doelpuntmaker Verenigde Staten

Daniëlle van de Donk en Lindsey Horan zijn ploeggenoten bij Olympique Lyonnais, maar stonden woensdagnacht tegenover elkaar op het WK. De internationals van Nederland en de Verenigde Staten kregen het in de tweede helft met elkaar de stok. Na afloop van de wedstrijd (1-1) sloten ze echter vrede voor het oog van de NOS-camera.

Van de Donk en Horan raakten verwikkeld in een akkefietje na een uur spelen. Dat gebeurde vlak voordat de VS de corner nam waaruit Horan uiteindelijk scoorde. Na het laatste fluitsignaal vielen ze elkaar echter in de armen op het veld. Later gaf Van de Donk in de mixed zone een interview aan de NOS en zag ze in de verte Horan lopen. De doelpuntmaker van de VS lachte Van de Donk uit, omdat de Nederlandse met een badmuts voor de camera stond. Die badmuts had Van de Donk opgezet omdat ze een hoofdblessure opliep in de wedstrijd.

Van de Donk zag Horan lachen en riep: "It's bleeding like a motherfucker. Ah, it's alright. You wanna join?" Ze gebaarde Horan om ook voor de camera te komen en dat deed de Amerikaanse. Horan vond het logisch dat het er fel aan toeging. "Dat is hoe het altijd gaat. De beste spelers zijn competitief ingesteld. Zo gaat het altijd met haar. Wederzijds respect." Na afloop was, dankzij de badmuts, ruimte voor humor. "Het was gewoon te moeilijk om hier niet om te lachen."

© NOS

Van de Donk legde uit dat het akkefietje op het veld voortkwam uit een onderling duel. "Ik raakte gewoon de bal. Natuurlijk ga ik er wel in, gewoon om te laten zien dat we niet opgeven, dat ze niet zomaar de overwinning krijgen. Het is gewoon even battelen. Zij doet precies hetzelfde. Ik weet niet waarom ze zo gefrustreerd was op dat moment, maar ik ben blij dat het tegen mij was."

Alles oké tussen Daniëlle van de Donk en Lindsey Horan! 🤝 pic.twitter.com/5gASgdBEAA — NOS Sport (@NOSsport) July 27, 2023

© NOS. Tijdens de wedstrijd kregen de twee spelers het met elkaar aan de stok.