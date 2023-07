Van den Berg niet de enige verdediger die Ajax wil aantrekken

Sepp van den Berg (21) is een van de opties voor Ajax om de centrale achterhoede te versterken. De rechtspoot is echter niet de enige optie én de enige speler die gehaald gaat worden door de Amsterdammers. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat vond de plek rechts achterin namelijk al onderbezet, op het moment dat Jurriën Timber nog niet vertrokken was.

En dus zal Ajax als het een deal kan maken met Liverpool nog een andere centrale verdediger halen, zo is de verwachting. Voetbal International schrijft dat Ajax Van den Berg als een van de twee opties ziet als rechtercentrale verdediger en hij is een totaal ander type dan de vertrekkende Timber. “Hij is een stuk minder comfortabel aan de bal en heeft onder druk nogal eens de neiging om een tikje terug op de doelman te geven”, weet het weekblad.

“Van den Berg dúrft wel voorwaarts te spelen, maar worstelt met het herkennen van de juiste momenten daarvoor. Daar staat tegenover dat hij veel fysieke voorwaarden heeft, met lengte en snelheid. Door zijn ervaringen op huurbasis in het Championship en de Bundesliga is hij gegroeid in de slimheid die nodig is om deze wapens in te zetten”, wordt de overgang geduid.

In dit profiel zou Van den Berg wel kunnen spelen naast een voetballende verdediger, maar is bijvoorbeeld compleet ongeschikt naast Calvin Bassey. “De kans is aannemelijk dat de club na hem nog een centrale verdediger zal willen aantrekken. Een optie die in dat kader besproken is betreft het huren van Jeremiah St. Juste van Sporting Portugal.” Laatstgenoemde staat ook bij PSV op de radar.

Vanuit het perspectief van de jonge verdediger kan de stap naar Ajax interessant zijn, maar hij weet dat na het vertrek van Timber er nog wordt gezocht naar een andersoortige centrale verdediger om te kunnen variëren. Met FSV Mainz en Union Berlin is er serieuze concurrentie voor Ajax: beide clubs zijn in gesprek met Van den Berg. Liverpool wil bij voorkeur zijn contract verlengen, om hem komend seizoen opnieuw te verhuren.

Het Algemeen Dagblad bevestigt bovenstaande berichtgeving, namelijk dat Ajax twee centrale verdedigers zoekt, maar denkt dat de Amsterdammers nul op rekest krijgen, vanwege het feit dat Liverpool hem niet wil verhuren. "Voor die erfenis had Ajax de namen van Van den Berg en St. Juste bovenaan het verlanglijstje gezet", doelt de ochtendkrant op het vertrek van Timber. Omdat andere club wel willen meewerken aan een verhuur, lijkt Ajax maar weinig kansrijk. "Liverpool ziet nog steeds toekomst in Van den Berg en wil hem derhalve alleen verhuren, waar Ajax juist op een permanente deal mikt."