Van der Vaart: 'Dit is superslecht, hier moet Sneijder zijn excuses voor aanbieden'

Rafael van der Vaart vindt dat Wesley Sneijder een misstap heeft begaan door de F-Side van Ajax te provoceren. Sneijder doet er goed aan om zijn excuses aan te bieden, stelde Van der Vaart woensdagavond bij De Oranjezomer. Hij hoopt dat de supporters van Ajax vervolgens in staat zullen zijn om Sneijder te vergeven.

Zondagavond meldden De Telegraaf en Voetbal International dat Ajax in gesprek is met de recordinternational van Oranje. Hij zou een rol kunnen bekleden in de technische staf van Ajax. De F-Side publiceerde een statement, waarin onder meer stond: "Als Sneijder komt, dan is het oorlog." Van der Vaart snapt de woede wel. Hij kreeg woensdagavond de video te zien waarop Sneijder vanuit de auto 'Als ik boven op de Dom sta' zong, terwijl hij Amsterdam binnenreed.

"Ik wil even serieus zijn. Hij is inderdaad in beeld om assistent te worden of stage te lopen bij Ajax. Dit filmpje vind ik superslecht", oordeelde Van der Vaart. "Hij is m'n vriend, maar dit had hij niet moeten doen. Ik ben vandaag gebeld door de F-Side met de vraag wat ik ervan vind. Ik zei: hier moet hij eigenlijk z'n excuus voor aanbieden. Wesley is iemand die er staat als je 'm nodig hebt. Dat is een geweldig ventje. Hij heeft een fout gemaakt, vind ik, en ik denk dat hij dat zelf ook vindt, Dan moet je dat ook vergeten."

De reactie van Wesley Sneijder op de F-Side van Ajax, die hem omschreef als persona non grata boven de N201. pic.twitter.com/tViqcL2rcR — Thierry Boon (@ThierryBon0) June 16, 2020

"Ik hoop dat de F-Side het ook vergeet. Laat hem lekker bij Ajax stagelopen. Zulke voetballers moet je koesteren", vervolgde de voormalig Oranje-international. "Je moet ook weten dat je iets hebt gedaan wat pijn heeft gedaan bij de F-Side. Ik was tien, hij was acht toen hij bij Ajax kwam. We hebben alles aan Ajax te danken. Dan kun je dit soort dingen niet doen. Maar ik weet zeker dat hij er spijt van heeft. Als hij zegt 'jongens, zand erover', dan gaat Ajax heel veel plezier aan hem beleven."

Vorige week was er droevig nieuws rondom Sneijder: zijn moeder Sylvia overleed op 59-jarige leeftijd. Van der Vaart ziet zijn vriend donderdag om zijn medeleven te betuigen. Het weerhield hem er niet van om zijn eerlijke mening te geven bij De Oranjezomer. "Hij weet dat ik er zo over denk. Hij is niet dom, ik weet hoe hij is. Hij is een emotioneel en eerlijk persoon. Er ging veel aan vooraf, hij voelde het zo. Het is absoluut slecht, het doet pijn bij de supporters van Ajax, dus ik begrijp de woede en de discussie. Maar ik vind wel dat iedereen kansen verdient. Hij heeft geen moord gepleegd of wat dan ook."

Heeft Van der Vaart zelf eigenlijk ook oren naar een rol bij Ajax? "Ik heb heel veel ambities, maar ik vind morgen plannen al best wel lastig. Ik zit hier lekker. Maar ik hoop dat hij erbij komt. Steijn is een goede trainer. Met Maduro en Bakkati erbij heb je nog een grote naam nodig en Wesley is dat."