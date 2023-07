Van Hanegem: 'Hij was na een paar wedstrijden te goed voor Nederland, hoe verzin je het'

De verwachtingen waren torenhoog, toen Steven Bergwijn als duurste Eredivisie-aankoop aller tijden naar Ajax kwam. De aanvaller kende een vliegende start, maar kon dat niveau niet vasthouden. Willem van Hanegem moet met terugwerkende kracht lachen om uitspraken die werden gedaan in de eerste weken van het seizoen.

Bergwijn opende de score in zijn eerste officiële wedstrijd voor Ajax: de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5). In het tweede Eredivisie-duel maakte Bergwijn een hattrick tegen FC Groningen (6-1) en in de daaropvolgende vier officiële wedstrijden maakte hij nog eens vier doelpunten. "Na de eerste vijf wedstrijden dacht ik: die gaan weer kampioen worden. Ze speelden toen vrij goed", weet Van Hanegem nog.

Bergwijn, aangekocht voor 31,25 miljoen euro, was een van de drijfveren achter het succes. Bij ESPN werd begin september zelfs gediscussieerd over de vraag of hij eigenlijk niet te goed was voor de Eredivisie. "Nee, nee, nee, ik ben niet te goed voor de Eredivisie", zei hij daar zelf over. Van Hanegem kan zich de discussies nog goed herinneren en moet erom lachen.

"Als het aan de mensen lag… Ze zeiden: hij moet eigenlijk niet in Nederland spelen, want hij is veel te goed", zegt Van Hanegem bij de Willem & Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad. "Hoe verzin je het! Wij zijn blij als we een heel goede speler kunnen binnenhalen. Als dat lukt, moet je hem zogenaamd weer wegdoen omdat hij te goed is. Dat heb ik nog nooit gehoord."