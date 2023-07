Vertrek Calvin Bassey bij Ajax lijkt nóg verder weg na geruchten over 'derde optie' Fulham

De kans dat Calvin Bassey op korte termijn vertrekt bij Ajax lijkt nóg kleiner te worden. Fulham wedt in de zoektocht naar een nieuwe linksbenige centrale verdediger naar verluidt niet op twee, maar zelfs op drie verschillende paarden.

Ajax en Fulham zouden inmiddels een principe-akkoord hebben bereikt over een transfersom van zo'n 21 miljoen voor de Nigeriaanse verdediger. In afwachting van een mogelijke transfer naar de Premier League reisde Bassey niet mee met de selectie van Ajax die zich deze week in Duitsland verder voorbereidt op het komende seizoen.

Al eerder maakte Fabrizio Romano duidelijk dat Fulham naast Bassey ook met Mohammed Salisu (Southampton) bezig is. Met zijn huidige club degradeerde Salisu afgelopen seizoen uit de Premier League, Fulham zou inmiddels een eerste bod bij Southampton hebben neergelegd. Of de Ghanees in plaats van Bassey gehaald zou moeten worden, of dat beiden de selectie van trainer Marco Silva zouden moeten versterken, is nog altijd niet opgehelderd.

Derde kandidaat

Volgens het Franse SportsZone heeft Fulham inmiddels ook een persoonlijk akkoord bereikt met een dérde kandidaat. Het gaat om de Braziliaan Morato, die momenteel uitkomt voor het Benfica van trainer Roger Schmidt. Onder de oud-trainer van PSV was de 22-jarige Braziliaan afgelopen seizoen voornamelijk reserve. Benfica zou inmiddels twee aanbiedingen van Fulham hebben afgeslagen, maar 'de komende dagen' een derde bod kunnen verwachten.