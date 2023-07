Vijf verschillende aanvoerders bij Ajax: 'Ik denk niet dat ik het word'

Drie spelers droegen zaterdag de aanvoerdersband bij Ajax in de oefenwedstrijd tegen FC Augsburg. Steven Bergwijn begon als aanvoerder; na zijn wissel in de pauze nam Branco van den Boomen de band over en in het laatste kwartier was invaller Davy Klaassen de captain. Eerder in de voorbereiding hadden ook Gerónimo Rulli en Devyne Rensch de band om de arm. De vraag blijft dus: wie gaat Dusan Tadic definitief opvolgen?

Van den Boomen denkt niet dat hij de nieuwe aanvoerder wordt. "Ik verwacht niet dat ik de echte aanvoerder word, maar we zullen zien", zegt hij na de oefennederlaag tegen Augsburg (3-1) tegen Ziggo Sport. Wel vindt de zomeraankoop zichzelf een leiderstype. "Omdat ik de Keuken Kampioen Divisie heb meegemaakt breng ik wellicht vechtersmentaliteit met me mee. Ik ben van ver gekomen en ik wil iets laten zien. Dat probeer ik over te brengen op de groep. Dat gaat tot nu toe goed. Ik wil belangrijk zijn. Ik ben ook een leiderstype."

Ajax begon in de ogen van Van den Boomen goed aan de wedstrijd tegen Augsburg. Enkele fouten van doelman Gerónimo Rulli deden de ploeg de das om. "Ik vond het begin van de eerste en tweede helft van ons goed. In de eerste twintig minuten van beide helften waren we veruit de betere ploeg. We hebben veel goede combinaties laten zien. Dat zijn wel dingen waar we op voort kunnen borduren."