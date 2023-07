Vincent Janssen zorgt op eerste dag van trainingskamp voor verrassing

De selectie van Antwerp is maandag in Oostenrijk gearriveerd voor een zomers trainingskamp. Vincent Janssen vestigde bij aankomst de aandacht op zich door met een frisse coupe uit de bus te stappen.

Janssen heeft zich vlak voor het Oostenrijkse trainingskamp een fel, geblondeerd kapsel aangemeten. Antwerp suggereert op Twitter dat de Nederlandse aanvaller een weddenschap heeft verloren; hij zou voor een nieuwe coupe gaan als Antwerp de dubbel zou winnen.

Artikel gaat verder onder video

Dat lukte Antwerp het afgelopen seizoen. De ploeg van Mark van Bommel legde eerst beslag op de Belgische beker en won vervolgens ook de landstitel op een krankzinnige laatste speeldag. Janssen was in zijn eerste seizoen in dienst van Antwerpen goed voor 21 doelpunten en zes assists in 46 wedstrijden.