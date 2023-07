Voorzichtig positieve update over toestand Van der Sar: 'Vertrouwen dat dit goedkomt'

Zaakwaarnemer Rob Jansen komt in de podcast KieftJansenEgmondGijp met voorzichtig goed nieuws over de situatie van Edwin van der Sar. De oud-doelman en gewezen algemeen directeur van Ajax werd afgelopen vrijdag in Kroatië getroffen door een bloeding in de hersenen.

"Het is niet goed én wel goed", zegt Jansen. "Zoals dat heet: onder controle. Je moet de familie natuurlijk wel beschermen in dezen." Van der Sar ligt nog altijd op de intensive care, zijn familie is bij hem: "Hij is in goede handen. Annemarie (zijn vrouw, red.) is erbij met haar zoon." De komende tijd moet Van der Sar vooral rusten. "We hebben er vertrouwen in dat dit goed komt", aldus Jansen. "Maar: het is niet gering."

Jansen vertelt hoe hij het trieste nieuws over Van der Sar hoorde. "Ik was in Barcelona, daar kreeg ik het bericht binnen. Jordi Cruijff liep daar met een groep, die waren allemaal behoorlijk aangeslagen. Danny Cruijff was daar ook." Daarbij suggereert Jansen een verband tussen het rumoerige laatste jaar van Van der Sar als directeur van Ajax en de huidige situatie: "Hij was ook op. Edwin en ik hebben een aantal gesprekken gehad voordat hij zijn vertrek aankondigde. Ik zei toen: Edwin, je moet gaan stoppen. Dit is klaar."

Maandag kwam ook De Telegraaf in de podcast Kick-off met een update over de toestand van Van der Sar. Chef sport Marcel van der Kraan gaf aan dat de oud-keeper 'af en toe bij geweest is' tussen het slapen door. "Of dat uit zichzelf was of dat hij bijgebracht is en al dat soort details, daar kunnen we ons niet over uitlaten. Maar wel dat hij af en toe bij is", meldde Van der Kraan.