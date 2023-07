Vraagtekens bij transferactiviteiten Ajax: ‘Getuigt van weinig ambitie’

Ajax haalde in een vroeg stadium van de zomerse transferwindow Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic naar Amsterdam, maar staat ook op het punt Jurriën Timber te verkopen aan Arsenal. Hoewel de verdediger, die bepaald geen goed seizoen achter de rug heeft, maximaal 47 miljoen euro gaat opleveren, plaatst Ajax-volger Johan Inan van het Algemeen Dagblad zijn vraagtekens bij de nakende transfer.

Volgens de verslaggever was het immers de intentie van Sven Mislintat - inmiddels ruim een maand werkzaam als directeur voetbalzaken - om eerst Edson Álvarez en Mohammed Kudus te verkopen, alvorens aan een vertrek van Timber te denken. “Toen Mislintat na zijn akkoord met Ajax achter zijn nieuwe tekentafel kroop, omcirkelde hij voor de bouw van een nieuwe succesploeg de naam van Jurriën Timber als één van de eerste”, schrijft Inan in een analyse in het AD. “De Duitser zag in de vice-captain een herkenbare en voetballende leider voor het elftal en de achterban. Dat kregen de verdediger en zijn zaakwaarnemer ook snel te horen.”

Nog geen twee maanden later staat Timber echter voor een toptransfer naar Arsenal. De nummer twee van het afgelopen seizoen zag z’n bod op de verdediger in eerste instantie nog van tafel worden gewezen door Ajax, maar de clubs zijn naar verluidt inmiddels op hoofdlijnen akkoord over een transfersom die door bonussen kan oplopen tot maximaal 47 miljoen euro. “Dat scenario had absoluut niet zijn voorkeur”, stelt Inan over de plannen van Mislintat. “Liever had hij eerst inkomsten gegenereerd met de verkoop van Álvarez en/of Kudus.” Álvarez leek in eerste instantie de eerste zomerse transferklapper van Ajax te worden, maar Borussia Dortmund zag eerder deze week af van zijn komst.

Timber stond vorig jaar al in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, maar toen slaagde Ajax er nog in hem langer binnenboord te houden. Hij zette zelfs zijn handtekening onder een nieuw contract. “Toch nadert Mislintat nu een volledig akkoord met Arsenal over een transfersom van - in totaal - bijna vijftig miljoen euro. Witte rook is dus onderweg. Sinds Timber na een bezoek aan Londen en gesprekken met Arsenal-manager gebruik gewenst te maken van vorig jaar gemaakte afspraken, verlopen de onderhandelingen zeer voorspoedig”, schrijft Inan. “Leuk een aardig, maar de onmiddellijke verkoop van een sleutelspeler en het aantrekken van Branco van den Boomen en de relatief onbekende Benjamin Tahirovic anderzijds, getuigt van weinig ambitie.”

Een kritische noot van Inan, die zich tegelijkertijd realiseert dat Ajax en Mislintat momenteel niet in de positie zitten om ‘nee’ te zeggen tegen een miljoenenbod uit Engeland. “Dat Mislintat niet keihard ‘hard to get’ speelt naar The Gunners, heeft wel een reden: hij heeft vooralsnog amper een cent te investeren. Ajax voelt de pijn van het leven met een Champions League-huishouding. De jackpot van 45 miljoen (minimaal) die de ambitieuze club vijf jaar toucheerde, loopt de nummer drie van Nederland nu mis. Die tientallen miljoenen omzetverlies compenseren, gaat niet vanzelf. Niet bij Ajax tenminste.”