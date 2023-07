Vrijgesproken Benjamin Mendy krijgt tweede kans bij Franse middenmoter

Benjamin Mendy (28) krijgt in Frankrijk de kans om zijn voetbalcarrière nieuw leven in te blazen. De linksback, die vorige week werd vrijgesproken van meerdere aanklachten wegens verkrachting, tekent een tweejarig contract bij Lorient FC.

Dat heeft de Franse club woensdag bekendgemaakt via de officiële kanalen. De club eindigde afgelopen seizoen als tiende in de Ligue 1, al deed het voor de winterstop dankzij een uitstekende start zelfs lange tijd mee om de bovenste plaatsen. Bij Lorient gaat Mendy samenspelen met voormalig PSV-keeper Yvon Mvogo.

In 2017 werd Mendy de op dat moment duurste verdediger ter wereld toen Manchester City liefst 57,5 miljoen euro neertelde om hem over te nemen van AS Monaco. Hij zou uiteindelijk 75 wedstrijden spelen voor de Citizens, waarvan de laatste op 15 augustus 2021. Daarna kwam hij in opspraak vanwege de aanklachten die tegen hem werden ingediend en speelde hij geen minuut meer voor de Engelse topclub. Zijn contract liep eind juni van dit jaar af, waardoor Lorient hem transfervrij kan inlijven.

Na de vrijspraak van Mendy namen meerdere prominente voetballers het via social media voor hem op. Zo plaatsten Memphis Depay en Paul Pogba berichten op Twitter en Instagram waarin zij hun steun voor hem uitspraken. Later voegde ook Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior zich bij het tweetal.