Witte rook boven Sittard en Volendam: aanvaller naar Fortuna, doelman naar Noord-Holland

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Mouhamed Belkheir. De 24-jarige aanvaller heeft voor twee seizoenen getekend (met een optie voor nog een extra seizoen) en komt over van het Portugese Vilafranquense. Belkheir speelde afgelopen seizoen op het tweede niveau in Portugal en scoorde drie keer in de competitie.

De Algerijnse aanvaller speelde eerder in de jeugdelftallen van Internazionale en Torino. Ook kwam hij één seizoen uit voor Leixoes, dat eveneens uitkomt in de Liga Portugal 2. “Ik ben enorm dankbaar voor deze kans. Fortuna had een goed verhaal en Nederland is een fantastisch land om te voetballen. Ik kijk er naar uit om met mijn nieuwe teamgenoten op het veld te staan”, reageerde Belkheir op de officiële kanalen van Fortuna.

Volendam presenteert nieuwe keeper

Ook FC Volendam heeft woensdagochtend zaken gedaan. De Wijdbroeken hebben komend seizoen de beschikking over de negentienjarige Mio Backhaus. Backhaus wordt voor één seizoen gehuurd van Werder Bremen en staat te boek als een groot keeperstalent. De Duitser moet daarom de opvolger worden van de naar Inter teruggekeerde Filip Stankovic.

Stankovic stond afgelopen twee seizoenen onder de lat bij Volendam en deed het naar behoren. In de persoon van Backhaus ziet de nummer veertien van het afgelopen seizoen een waardige vervanger. “Mio is zeer talentvol; niet voor niets wordt hij door twee voetballanden begeerd. Hij heeft uitstekende fysieke voorwaarden, is zo goed als tweebenig en durft de voetballende oplossing te zoeken. Dat zijn eigenschappen die goed bij ons passen. Wij kijken er naar uit om met Mio te werken en hem op weg te helpen in deze belangrijke fase van zijn ontwikkeling”, reageerde technisch directeur Jasper van Leeuwen.