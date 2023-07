'Xavi Simons miste bevlogenheid bij ploeggenoten van PSV'

De carrière van Xavi Simons nam zondag een verrassende wending. De aanvallende middenvelder besloot gebruik te maken van een clausule waarmee hij per direct terugkeert bij Paris Saint-Germain, dat hem volgend seizoen lijkt te verhuren aan RB Leipzig. Volgens De Telegraaf speelde geld een rol in de keuze, maar waren er meer redenen voor Simons om te vertrekken bij PSV.

PSV wilde van Simons de bestbetaalde speler in de clubhistorie maken en wilde hem bovendien 'substantieel laten meedelen' in een toekomstige transfersom, maar kon uiteindelijk niet opboksen tegen de financiële overmacht van PSG. Een andere reden voor het besluit van Simons zou het ontslag van Ruud van Nistelrooij zijn. Dat kwam 'hard aan' bij het talent, dat een vertrouwensband had met de trainer.

"Simons voerde nog wel een gesprek met de nieuwe trainer Peter Bosz, waarin die zijn plannen met de aanvaller uit de doeken deed, maar de emotionele connectie die de speler had met Van Nistelrooij, de trainer die hem zoveel kansen gaf en belangrijk maakte, had hij logischerwijs niet met Bosz", zo schrijft De Telegraaf. Een andere reden zou zijn dat Simons niet altijd merkte dat zijn ploeggenoten dezelfde mentaliteit hadden als hij.

"Geen speler was bij PSV zo bevlogen met zijn vak bezig als de talentvolle tiener, die een hele persoonlijke begeleidingsstaf had opgetuigd en buiten werkuren ook de nodige uurtjes wijdde aan zijn ontwikkeling als sportman", zo klinkt het. "Het was een bevlogenheid die Xavi in onvoldoende mate bij zijn ploeggenoten zag en die hem deed twijfelen of PSV en de Eredivisie de ideale omgeving vormden om zich door te ontwikkelen richting Europese top."