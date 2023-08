1908.nl komt met statement na uitspraken van woeste Arne Slot

1908.nl heeft naar aanleiding van de uitspraken van Arne Slot op de persconferentie richting de thuiswedstrijd tegen Almere City een statement gepubliceerd. Het Feyenoord-platform, dat donderdag een lijstje deelde met acht spelers die zouden mogen vertrekken, betreurt het dat de trainer last heeft van de publicatie. Slot noemde de berichten dat acht spelers (tijdelijk) mogen vertrekken 'pertinent niet waar' en stelde 'degene die dit in de media heeft gebracht anti-Feyenoord is'.

Het proces rondom de berichtgeving is dan ook intern geëvalueerd bij 1908.nl. Het artikel waar Slot aan refereerde, komt uit de transferhoek waar Rutger Vinke (Feyenoord Transfermarkt) de voornaamste voortrekker van is. "Rutger heeft in het verleden bewezen goed ingevoerd te zijn en 1908.nl is blij dat hij onderdeel wil uitmaken van de redactie. De redactie van 1908.nl is verrast door de ophef die is ontstaan, wat nooit de bedoeling is geweest. Wij trekken er lering uit dat onze publicaties, ondanks dat we nog maar een jaar actief zijn, breed worden opgepakt. We hebben ons dit onvoldoende gerealiseerd", wordt er geschreven.

Artikel gaat verder onder video

Het veranderde bereik van de website zorgt volgens 1908.nl voor een nieuwe vorm van verantwoordelijkheid. "In toekomstige publicaties zullen we daar rekening mee houden. Het is een wens van 1908.nl om in gesprek te gaan met de club om ook hun zienswijze beter te begrijpen. Achteraf gezien kunnen wij ons de reactie van Slot vandaag voorstellen en zullen zijn opmerkingen meenemen richting de toekomst. Wij realiseren ons dat de genoemde publicatie geen bijdrage levert aan een optimaal klimaat rondom Feyenoord, iets wat wij als platform wel willen nastreven."

"Het voornemen om in de toekomst andere besluiten te nemen staat los van de gedeelde informatie in het artikel", valt er te lezen. "1908.nl blijft achter de inhoud staan. Enerzijds omdat voor één speler wordt gerefereerd aan Transferroom, een online platform waar spelers kunnen worden aangeboden en waar in het verleden iedereen een account kon aanmaken om spelerslijsten door te nemen. 1908.nl heeft toegang tot dit platform en voelt zich gesterkt door de publicaties aldaar. Voor de overige genoemde spelers zijn meerdere bronnen geraadpleegd. 1908.nl ziet vandaag als een belangrijk leermoment, dat meerdere inzichten heeft gegeven. Wij blijven ons inzetten met het plaatsen van nieuws over zaken die in en rondom Feyenoord spelen en in de periferie van de club. Met het juiste voor de club als uitgangspunt."