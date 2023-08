Geïrriteerde Arne Slot ontkent 'onthulling' 1908 met klem: 'Bedoeld om onrust binnen Feyenoord te creëren'

Feyenoord-trainer Arne Slot noemt de berichten dat liefst acht spelers de komende week nog (tijdelijk) mogen vertrekken 'pertinent niet waar.' De oefenmeester trok tijdens de persconferentie vooruitblikkend op het thuisduel met Almere City van komende zondag fel van leer over het artikel waar 1908.nl donderdag mee naar buiten kwam.

"Het is inherent aan de voetballerij of de politiek dat er heel veel dingen in de media komen die niet waar zijn", begon Slot zijn antwoord. "Ik kan me alleen maar voorstellen dat degene die dit in de media heeft gebracht anti-Feyenoord is want het is ten eerste pertinent niet waar dat onze spelers zijn aangeboden. Dus dan is dat waarschijnlijk iemand geweest die onrust probeert te creëren bij Feyenoord."

1908 schreef donderdag dat onder meer zomeraanwinst Thomas van den Belt (overgekomen van PEC Zwolle) en middenvelder Quinten Timber (vorig jaar gekocht van FC Utrecht) uit zouden mogen zien naar een nieuwe werkgever. Daarnaast zouden ook Alireza Jahanbakhsh, Javairo Dilrosun, Patrik Walemark, Neraysho Kasanwirjo, Gjivai Zechiël én Antoni Milambo al dan niet tijdelijk mogen vertrekken uit De Kuip.

Mocht het doel zijn geweest om inderdaad voor onrust binnen de spelersgroep te zorgen, dan is die opzet geslaagd, zo laat Slot weten. "Dit betekent dat ik vanochtend langs een paar jongens moest lopen om ze te laten zien dat het absoluut niet waar is dat zij op een transferlijst zouden staan." Daarnaast vond de trainer het nodig om ook de gehele spelersgroep toe te spreken over de geruchten: "Ik heb tegen die jongens gezegd: joh, als je met mij niet een gesprek hebt gehad dat je speelkansen misschien wat minder kunnen zijn, dan hoef je je daar niets van aan te trekken."