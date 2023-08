Aad de Mos geeft negatief advies: 'Ik vind hem een spookrijder, dat was bij Ajax al zo'

PSV is in de laatste dagen van de zomerse transferperiode naarstig op zoek naar een centrale verdediger. De komst van Davinson Sánchez, één van de namen die op het Eindhovense lijstje staat, geniet niet de voorkeur van Aad de Mos.

In een video-item van het Eindhovens Dagblad bespreken PSV-watcher Rik Elfrink en De Mos de zoektocht van PSV naar een centrale verdediger. "Ik vind Sánchez een beetje een spookrijder. Hij is altijd goed voor een foutje. Dat was bij Ajax zo en ook bij Tottenham. Hij heeft daar geen vaste plaats kunnen verdienen", zegt De Mos.

Artikel gaat verder onder video

De oud-trainer raadt PSV aan om niet alleen maar spelers te halen die Earnie Stewart kent of eerder onder Peter Bosz hebben getraind. Sánchez valt in die laatste categorie. De Colombiaan werkte eerder bij Ajax samen met Bosz. "De markt zit vol met goede verdedigers. In Argentinië en Brazilië lopen toppers rond waarbij je ook nog eens statiegeld kunt krijgen. Voor Sánchez krijg je geen statiegeld. Dat moeten PSV niet doen."

PSV is de voorbije tijd met meerdere centrale verdediger in verband gebracht. Zo zijn onder meer de namen van Zeno Debast (RSC Anderlecht), Jarrad Branthwaite (Everton) en Miles Robinson (Atlanta United) gevallen in Eindhoven.