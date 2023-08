Aanklager start onderzoek naar Michiel Kramer na 'champagnefles' tegen AZ

De onafhankelijke aanklager van de KNVB heeft een onderzoek gestart naar Michiel Kramer. De aanvoerder van RKC Waalwijk vierde zijn doelpunt tegen AZ zondag op bijzondere wijze. Kramer leek een obsceen gebaar te maken richting de fans van AZ, maar kwam zelf met een andere uitleg.

"Flesje champagne. Het was champagne ja, die eruit ging", zei de captain van RKC Waalwijk na afloop voor de camera van ESPN. Dat was in eerste instantie het enige wat Kramer daarover kwijt wilde. "Nee joh, anders gaan we dat weer krijgen", reageerde hij op de vraag of hij er niet meer over wilde zeggen. "Alsjeblieft niet." Analist Gertjan Verbeek was niet te spreken over het gedrag van de ervaren spits, die uiteindelijk met 1-3 verloor van AZ.

Artikel gaat verder onder video

Het voorval rond Kramer werd door de scheidsrechter niet gezien. Daarom start de onafhankelijke aanklager zelf een onderzoek. De komende dagen wordt het incident nauwkeurig onder de loep genomen, meldt een woordvoerder van de KNVB aan het Algemeen Dagblad. Alle betrokken partijen mogen een verklaring geven. De KNVB liet eerder weten dat er vanaf dit seizoen harder wordt opgetreden tegen wangedrag van spelers en dat er eerder geel wordt getrokken.

Na de wedstrijd werd het gedrag van Kramer al uitgebreid besproken door Gertjan Verbeek. Kenneth Perez snapte op zijn beurt weinig van de uitleg van de doelpuntenmaker. Henk Fraser nam het na de wedstrijd juist op voor zijn spits. "Ik geloof hem", sprak Fraser klare taal voor de camera van ESPN. Kramer brengt met RKC aanstaande zaterdag (18.45 uur) een bezoekje aan NEC Nijmegen. Beide ploegen hebben na twee wedstrijden nog geen punten gepakt.