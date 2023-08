Advocaat Carel Eiting komt met heel ander geluid na verloren arbitragezaak over transfer naar Twente

De transfer van Carel Eiting van FC Volendam naar FC Twente is volgens de advocaat van de middenvelder nog geenszins van de baan. Dinsdag gaf de onafhankelijke arbitragecommissie van de KNVB het kamp-Eiting nog op alle punten ongelijk tijdens de arbitragezaak waarin de club en de speler regelrecht tegenover elkaar stonden.

In het kort: het kamp-Eiting meent voor een bedrag van net onder de vier ton te kunnen vertrekken uit Volendam, als gevolg van een aanvullende afspraak in het contract dat de oud-speler van Ajax, Huddersfield Town en KRC Genk afgelopen zomer ondertekende. Het Andere Oranje weerspreekt dat echter en claimt zelfs de optie te hebben gelicht die de verbintenis van de speler met een jaar verlengt tot medio 2025. De KNVB stelde Volendam dinsdag op alle punten in het gelijk.

Eitings advocaat Frans de Weger spreekt tegenover Voetbal International van een 'teleurstellende' uitspraak, maar denkt niet dat de overgang van zijn cliënt naar Twente nu definitief van de baan is. "Het is alleen wel zo — en dat is tot dusverre volkomen onderbelicht gebleven — dat uit het vonnis volgt dat van betrokken partijen wordt verwacht dat zij alsnog proberen om tot meer reguliere onderhandelingen te komen voor een transfer van Carel Eiting naar FC Twente", zegt de raadsman tegenover het weekblad. De Weger verwijst naar de slotoverweging in het vonnis: "Daarin staat onder meer dat van Twente, Eiting en Volendam een actieve en constructieve opstelling wordt verwacht. Dat verzoek van de arbitragecommissie neemt Eiting ter harte en zal dan ook worden aangegrepen om verder in gang te zetten."

In Volendam claimt men dat het Franse Bordeaux een bedrag van om en nabij de twee miljoen euro voor Eiting over zou hebben. FC Twente gaat een dergelijk bedrag in ieder geval niet op tafel leggen, zo valt in ieder geval op te maken uit de woorden van Jan Streuer. Ondertussen zit de speler zelf 'ziek' thuis. Nadat hij zich in juli al had afgemeld bij de club deed hij dat op 11 augustus, kort voor de eerste competitiewedstrijd van Volendam tegen Vitesse, opnieuw. Zonder de middenvelder verloor Volendam het thuisduel met de Arnhemmers (1-2), waarna afgelopen weekend in Deventer - wederom zonder Eiting - ook werd verloren van Go Ahead Eagles (4-1).