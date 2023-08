Ajax-aankoop Carlos Borges reageert op ophef over doelpuntviering in 2022

Carlos Borges staat op het punt zich te verbinden aan Ajax. De aanvaller moet voor een bedrag van zo'n 19,8 miljoen euro overkomen van Manchester City. Borges heeft nog geen ervaring in het eerste elftal van Manchester City, maar scoorde wel vaak voor de beloften. In november 2022 haalde hij de Engelse kranten met een opvallende doelpuntviering in een wedstrijd tegen de beloften van Manchester United.

Borges vierde een doelpunt door zijn handen tegen zijn borst te leggen en te veinzen dat hij in slaap viel, zoals Cristiano Ronaldo dat een maand eerder voor het eerst had gedaan. De viering was saillant: Borges speelde immers voor Manchester City tégen Manchester United, de toenmalige club van Ronaldo. Overigens wonnen the Citizens de wedstrijd met liefst 1-6 en maakte Borges vier (!) van de doelpunten.

De 'Cristiano Ronaldo-viering' werd hem nagedragen. The Sun stelde dat hij Manchester United 'trolde', maar het tegendeel blijkt waar. Borges verklaart de viering in een interview met YouTube-kanaal The Locker Room. "Cristiano Ronaldo is mijn idool. Hij is de voetballer naar wie ik opkijk. Ik deed gewoon een viering en het ging viraal. Iedereen heeft z'n mening. Ik weet waarom ik het deed", legt Borges uit.

In het interview doet de Portugees jeugdinternational nog een opvallende uitspraak. Hoewel hij afkomstig is uit de jeugdopleiding van Sporting Portugal, is hij supporter van rivaal Benfica. Borges was als kind liefhebber van Luisão, de centrale verdediger die 538 wedstrijden speelde voor Benfica. "Hij speelde niet op mijn positie, maar hij was een leider die er stond in goede en slechte tijden. En Óscar Cardozo was een goede spits."