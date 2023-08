'Ajax-flop staat voor keuze: Champions League óf Premier League'

Voormalig Ajacied Lucas Ocampos (29) kan zijn loopbaan vervolgen in Engeland. De Argentijn heeft nog een eenjarig contract bij Sevilla, waarmee hij komend seizoen de Champions League in zou kunnen gaan. De Spanjaarden zouden echter een akkoord hebben bereikt met Fulham over een definitieve transfer.

Een jaar geleden wilde Ajax nog twintig miljoen euro uittrekken om Ocampos naar Amsterdam te halen. De Raad van Commissarissen ging daar echter niet mee akkoord, waarna de Argentijnse buitenspeler op huurbasis alsnog overkwam van Sevilla. Achteraf maar goed ook, want onder Alfred Schreuder kwam Ocampos tot slechts 114 speelminuten verdeeld over zes wedstrijden. De optie om hem voor zestien miljoen euro definitief over te nemen werd dan ook niet gelicht door Ajax, waarna het huurcontract in januari werd verscheurd en Ocampos een illusie armer terugkeerde in Andalusië.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Sevilla een teleurstellend seizoen doormaakte in LaLiga, waarin de club slechts als twaalfde eindigde, wist het zich toch te plaatsen voor de Champions League. Dat had de club te danken aan de prestaties in de Europa League, die al voor de vijfde keer in tien jaar tijd in de wacht werd gesleept. Ocampos was met een bijzonder fraai doelpunt in de tussenronde tegen PSV belangrijk en zou ook de volle 120 minuten van de finale tegen AS Roma spelen. In de afsluitende strafschoppenserie benutte hij zijn penalty.

Volgens de Engelse journalist Mike McGrath (The Daily Telegraph) kan Ocampos zijn loopbaan vervolgen in Londen. Fulham en Sevilla hebben volgens McGrath inmiddels een akkoord bereikt over de transfer van de Argentijn, die dus voor de keuze staat: óf hij gaat de Champions League in met zijn huidige werkgever (en maakt volgend jaar een lucratieve transfervrije overstap) óf hij gaat aan de slag in Engeland.