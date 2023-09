Wilfred Genee: 'RvC Ajax nam één geweldige beslissing, het kan dus wel!'

Als het aan de harde kern van Ajax ligt, dan stapt de voltallige Raad van Commissarissen vandaag nog op. Wilfred Genee neemt niet dezelfde woorden in de mond, maar is wel van mening dat de RvC de laatste jaren te weinig (goede) beslissingen heeft genomen. De televisiepresentator kan zich slechts één ‘geweldige’ beslissing herinneren. Dat was het blokkeren van de transfer van van Sevilla naar Ajax.

De Amsterdammers namen eind augustus vorig jaar afscheid van Antony. Ze waren er alles aan gelegen de Braziliaan binnenboord te houden, maar hij wilde zelf héél graag verkassen naar Manchester United en tegen het duizelingwekkende bod uit Engeland viel geen nee te zeggen. In de zoektocht - in hoeverre daar überhaupt sprake van is geweest - kwam Ajax uit bij Ocampos. De Argentijn mocht vertrekken bij Sevilla en zag een overgang naar Ajax wel zitten. De Nederlandse recordkampioen moest wel diep in de buidel tasten.

Hoewel Ajax dringend behoefte had aan de komst van een rechtsbuiten en Ocampos graag erbij wilde hebben, kwam er geen definitieve transfer. Daar stak de RvC destijds een stokje voor. De toezichthouders vonden het niet verantwoord om zo’n twintig miljoen te betalen voor Ocampos. Een ‘geweldige’ beslissing, stelt Genee in gesprek met FCUpdate-journalist Mounir Boualin. De Argentijn kwam slechts 114 minuten in actie voor Ajax, verdeeld over 114 minuten. Hij keerde in de winterstop van het afgelopen seizoen alweer terug naar Sevilla.

Bekijk het gesprek met Genee, maar óók Wim Kieft en Jan Boskamp hieronder of op YouTube!