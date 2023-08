Ajax heeft definitief beet: dit bedrag betalen de Amsterdammers maximaal voor de komst van Josip Sutalo

Fabrizio Romano meldde zondagmorgen al dat Ajax en Dinamo Zagreb een akkoord hebben bereikt over de transfer van Josip Sutalo, maar nu hebben ook de clubs het verlossende bericht naar buiten gebracht. De Amsterdammers betalen een transfersom van 20,5 miljoen euro voor de Kroaat. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 23,5 miljoen euro.

De komst van Sutalo wordt door veel Ajacieden bestempeld als de kers op de taart van de eerste transferwindow van technisch directeur Sven Mislintat. De Duitser haalde deze zomer al de ene na de andere nieuwe speler naar Amsterdam, maar het was lang wachten op de komst van zijn belangrijkste transfertarget. Het is inmiddels ruim een maand geleden dat De Telegraaf melding maakte van de interesse van Ajax in Sutalo. De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie ziet in de Kroaat de ideale vervanger van Jurriën Timber, die in juli voor enkele tientallen miljoenen euro's de overstap maakte naar Arsenal.

Mislintat moest veel geduld opbrengen in de onderhandelingen met Dinamo Zagreb. De Amsterdammers bereikten naar verluidt twee weken geleden al een akkoord met de kampioen van Kroatië over een transfer van Sutalo, maar dat betekende niet dat ze hem voor de competitiestart al konden verwelkomen. Waar de Ajax-defensie zowel in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo als in de uitwedstrijd tegen Excelsior stond te stuntelen, was Sutalo met Dinamo Zagreb actief in de voorrondes van de Champions League. De Kroaten moesten zich afgelopen week ten koste van AEK Athene zien te plaatsen voor de play-offs, maar na de 2-1 nederlaag op eigen veld kwamen ze zaterdagavond in Griekenland niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Sutalo was nog wel trefzeker in zijn laatste wedstrijd voor Dinamo Zagreb, maar zijn doelpunt mocht uiteindelijk niet baten.

Sutalo was bij Dinamo Zagreb nog in het bezit van een contract tot medio 2028. Ajax moet dus diep in de buidel tasten voor zijn komst. De Amsterdammers betalen maximaal 23,5 miljoen euro, waarmee Sutalo de duurste aankoop van deze zomer wordt. De verwachting is dat hij maandag medisch gekeurd wordt in Amsterdam, alvorens zijn handtekening te zetten onder een meerjarig contract. Sutalo droeg 88 keer het shirt van Dinamo Zagreb. Hij scoorde zeven keer. Ook speelde hij al acht interlands voor de nationale ploeg.