Ajax hoort torenhoge vraagprijs voor Akpom en heeft stevige concurrentie

Ajax heeft Middlesbrough-spits Chuba Akpom op het wensenlijstje staan. Hoewel de aanvaller in 2024 een aflopend contract heeft, is hij zeker niet voor een klein bedrag op te pikken door de Amsterdammers. De Championship-club verlangt ongeveer zeventien miljoen euro voor Akpom, in wie bovendien meer belangstelling is.

Dat schrijft Sky Sports althans. Eerder stond Akpom onder contract bij Arsenal, waar ook Ajax’ directeur voetbalzaken Sven Mislintat onder contract stond destijds. In Londen hebben ze met elkaar samengewerkt, waardoor Mislintat in zijn eigen netwerk aan het zoeken is. Desondanks kan hij niet voor een zacht prijsje worden opgepikt bij Middlesbrough en dat heeft vooral met zijn laatste seizoen te maken.

Artikel gaat verder onder video

Daarin toonde Akpom zich voor het eerst écht heel effectief en werd met 28 doelpunten topscorer in het Championship. Namens Brighton & Hove Albion en Arsenal scoorde hij niet en bij Hull City en PAOK Thessaloniki kende hij wisselende periodes. Pas vorig seizoen kende de spits qua doelpunten dus echt zijn absolute doorbraak met 28 treffers in 38 officiële duels in het Championship. Daardoor is niet alleen Ajax geïnteresseerd, maar ook RC Lens en Sheffield United. Het eerste bod van de Fransen zou overigens slechts iets meer dan tien miljoen euro bedragen.

Voetbal International legde de aanvaller langs de meetlat en concludeerde dat Akpom vooral zonder bal erg sterk is en veel diepte heeft in zijn spel. Ook is zijn positionering erg sterk, maar aan de bal is hij juist beduidend minder sterk. “En - tamelijk belangrijk in een zeldzaam druk transferwindow - is een speler die vooral zonder bal effectief is zo'n fiks prijskaartje waard? In het spel van Akpom is er genoeg om enthousiast van te worden, maar 'veilig' is hij als dure aankoop niet”, concludeert het weekblad.