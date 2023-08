Ajax is volledig rond met potentiële topaankoop; clubvoorzitter ligt in de weg

Ajax is 'volledig rond' met Hiroki Ito weet journalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland te melden. De verdediger wil graag de overstap maken van VfB Stuttgart naar Ajax en kan een contract tot medio 2028 ondertekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Zijn club Stuttgart blokkeert een transfer voorlopig echter. Voorzitter Alexander Wehrle wil Ito behouden en heeft een bod van vijftien miljoen euro afgewezen, zo werd eerder op de maandagavond al duidelijk. Dat was al het tweede bod, nadat een openingsbod van twaalf miljoen euro al was afgeslagen door de Bundesliga-club.

Wehrle ontkende het bod van vijftien miljoen euro maandag niet. “De hoogte van de bedragen blijft normaal gesproken intern, maar blijkbaar heeft iemand gepraat. We hebben heel duidelijk gezegd dat we Ito niet willen verkopen. Er is geen nieuwe stand van zaken”, reageerde hij.

Ajax blijft zoeken naar defensieve versterking. Josip Sutalo is al lange tijd in beeld, maar mag pas na de Champions League-kwalificatierondes van Dinamo Zagreb in onderhandeling met Ajax. Dat kan mogelijk nog een week of drie gaan duren, waardoor directeur Sven Mislintat meerdere opties in de gaten houdt. Verdediger Jakov Medic van Sankt Pauli trok vorige week naar de Amsterdamse club.