Ajax komt met nieuwe manier van delen basisopstelling

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft zijn basiselftal bekend gemaakt voor het duel met Heracles Almelo zaterdagavond. Ten opzichte van het vorige seizoen gebeurt dat op een nieuwe manier, namelijk met een andere video dan het vorige voetbaljaar. In de video van dit seizoen is voor de eerste wedstrijd te zien dat Davy Klaassen bankzitter is en Mohamed Kudus gewoon speelt.

Op doel kiest trainer Maurice Steijn voor Gerónimo Rulli, die hij gedurende de voorbereiding heeft aangewezen als eerste keeper. Achterin is de keuze niet reuze. De keuze is gevallen op van links naar rechts Devyne Rensch, Jakov Medic, Jorrel Hato en Anass Salah-Eddine. Wijndal moet ondanks het wegvallen van wat concurrentie dus opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank. Voor Medic betekent het een week na zijn komst al zijn officiële debuut.

Dat geldt ook voor Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic, die samen met Kenneth Taylor het middenveld vormen. Klaassen is dus vooralsnog bankzitter en dat komt niet geheel als een verrassing. Dat was een van de redenen voor Steijn om de routinier niet tot aanvoerder te benoemen. Steven Bergwijn is wel de captain en vormt de voorhoede met Kudus, die ondanks belangstelling uit Engeland gewoon speelt, en diepe spits Brian Brobbey.

Steijn kan bij de seizoensopener geen beroep doen op Steven Berghuis, die een schorsing van drie wedstrijden uitzit. Remko Pasveer (gebroken hand) en Ahmetcan Kaplan (knieblessure) zitten in de lappenmand, terwijl de van Manchester City overgekomen Carlos Forbs nog niet fit genoeg is om een hele wedstrijd te spelen. De buitenspeler maakt wel deel uit van de wedstrijdselectie.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Medic, Hato, Salah-Eddine; Van den Boomen, Taylor, Tahirovic; Kudus, Brobbey, Bergwijn.