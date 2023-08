Ajax spreekt vertrouwen uit in Kian Fitz-Jim; club verhuurt middenvelder en breekt contract open

Ajax staat volgens het Algemeen Dagblad op het punt om het contract van middenvelder Kian Fitz-Jim open te breken en 'met meerdere jaren' te gaan verlengen. De middenvelder, die normaal gesproken zijn minuten maakt in Jong Ajax, zou vervolgens op huurbasis mogen vertrekken bij de Amsterdammers. Johan Inan meldt dat Fitz-Jim dit seizoen vlieguren gaat maken bij Excelsior.

De huidige overeenkomst van Fitz-Jim loopt medio 2024 af. Hoewel de twintigjarige middenvelder weinig zicht heeft op speelminuten in het eerste elftal van Maurice Steijn, spreekt Ajax met de aankomende contractverlenging wel vertrouwen uit in zijn ontwikkeling. Naar verluidt gaat de Amsterdammer bijtekenen tot de zomer van 2027. Via de verhuurconstructie zou Fitz-Jim tóch zijn gewenste speelminuten op het hoogste niveau kunnen gaan maken. Vorige week werd al duidelijk dat Excelsior hem er graag bij zou willen hebben.

In april van dit jaar liet Fitz-Jim zich al uit over zijn toekomst. In gesprek met de NOS betwijfelde hij openlijk of nóg een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met de beloftenploeg van Ajax hem goed zou doen. "Niet heel erg, als ik eerlijk ben", gaf hij zelf het antwoord op die vraag. "Het is mijn derde jaar in de eerste divisie, dus ik denk dat ik toe ben aan de volgende stap. Meer minuten in de Eredivisie zou ideaal zijn", hintte hij destijds al aan een mogelijke huurtransfer.

Fitz-Jim debuteerde in januari van dit jaar in de hoofdmacht van Ajax in het Eredivisie-duel met NEC (1-1). Ook had hij een basisplaats in het bekerduel tegen FC Den Bosch (0-2), waarin Ajax met veel jonge spelers aantrad. Na het ontslag van Alfred Schreuder deed diens opvolger John Heitinga nog twee keer een beroep op Fitz-Jim: in de competitie tegen SC Cambuur (0-5) en in de beker tegen De Graafschap (0-3). Dit seizoen stond hij alle drie de (verloren) duels van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie in de basis.