Ajax-target Ávila zakt door het ijs bij Antwerp FC: 'Raadsel waarom hij een aanwinst zou zijn'

Mark van Bommel is met Antwerp FC tegen het tweede puntverlies van de Jupiler Pro League opgelopen. De regerend kampioen kwam vrijdagavond op bezoek bij laagvlieger OH Leuven niet verder dan een gelijkspel, ondanks een doelpunt van Vincent Janssen. De thuisploeg besloot het duel ook nog eens met een man minder na de tweede gele en dus rode kaart voor Hamza Mendyl.

Na de nederlaag in de seizoensopener won Antwerp FC weliswaar tweemaal op rij in België, maar in Leuven was het niet hoogstaand wat de ploeg van Van Bommel liet zien. De thuisploeg creëerde weinig, al zorgde Janssen na een goed half uur wel voor de fraaie openingstreffer. Op de voor hem kenmerkende manier nam hij met de rug naar het doel de bal aan en schoot knap raak in de verre hoek. Wel had de formatie van Van Bommel een beetje pech dat een strafschop werd teruggedraaid door de VAR en de thuisclub aan het touw bleef hangen.

De thuisploeg werd gedurende het duel sterker en de gelijkmaker hing al enige tijd in de lucht voordat die daadwerkelijk viel. Bij een corner stond Richie Sagrado helemaal vrij en hij zorgde voor de treffer die Van Bommel veel pijn deed. Dat hij helemaal vrij kon binnenwerken, zegt iets over de achterhoede van Antwerp FC, waarbij ook Ajax-target Gastón Ávila niet vrijuit ging.

Als Ajax zaterdag (morgen) geen positief signaal ontvangt vanuit VfB Stuttgart voor Hiroki Ito, dan schakelt het door naar de diensten van Ávila, zo liet Ajax-watcher Mike Verweij vrijdag weten. Maar als de Amsterdammers het duel in de Jupiler Pro League hebben bekeken, dan zullen ze nog weleens gaan twijfelen. De Argentijn was bijzonder ongelukkig, zowel verdedigend als aan de bal. “Het is mij een raadsel dat dit een versterking zou moeten zij volgens de scout van Ajax”, zo liet commentator Robbert Reimering zich zelfs ontvallen.

Of Ajax doorpakt voor Ávila zal rond dit weekend blijken, voor Antwerp FC is het te hopen dat de Argentijn en diens ploeggenoten komende midweek scherper zijn tegen de winnaar van AEK Athene en Dinamo Zagreb. Dan staat er namelijk Champions League-kwalificatie op het spel voor Van Bommel en consorten, die vier duels op slechts zeven punten staan.

𝙐𝙞𝙩 𝙙𝙚 𝙙𝙧𝙖𝙖𝙞! 😵‍💫

Vincent Janssen doet het voor Royal Antwerp! 💥 Een heerlijke poeier waarmee hij zijn ploeg helpt naar de voorsprong tegen Leuven 🇧🇪#ZiggoSport #JupilerProLeague #OHLANT pic.twitter.com/fxwwlzic9k — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 18, 2023