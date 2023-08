'Ajax wil doorpakken: voormalig Feyenoord-target moet naar Amsterdam komen'

Ajax hoopt zich in de slotweek van de zomerse transferwindow nog te versterken met een aanvallende middenvelder. Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf hebben de Amsterdammers hun zinnen gezet op de komst van Thiago Almada. De Argentijn staat momenteel onder contract bij Atlanta United. Almada werd nog niet zo lang geleden ook al in verband gebracht met Feyenoord.

Het is een publiek geheim dat Ajax-trainer Maurice Steijn zoekende is op de positie van aanvallende middenvelder. De oefenmeester kon in de eerste twee competitieduels geen beroep doen op Steven Berghuis, die ook nog geschorst is voor de volgende competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard. In de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo kreeg Kenneth Taylor de kans op die positie, maar een week later op bezoek bij Excelsior maakte Mohammed Kudus er zijn opwachting. De laatstgenoemde staat echter op het punt Ajax in te ruilen voor West Ham United.

Ook Davy Klaassen is een optie voor de positie achter de spits, maar zou komende week ook nog zomaar kunnen vertrekken. De Oranje-international is niet langer onomstreden en zou zich al kunnen verheugen op interesse van Olympique Lyonnais. Mocht Klaassen een overgang naar de Franse club zien zitten, dan is Ajax niet van plan er een stokje voor te steken. Dat betekent wel dat de nummer drie van het afgelopen seizoen dan een nieuwe aanvallende middenvelder moet strikken. Almada van Atlanta United staat naar verluidt dus hoog op het verlanglijstje. Volgens Verweij is de komst van de Argentijn echter geen uitgemaakte zaak. De 22-jarige spelmaker staat in de belangstelling van ‘meerdere topclubs’, meldt de clubwatcher op basis van bronnen rondom de speler.

Almada ziet een overgang naar Ajax naar verluidt wel zitten. De Amsterdammers zullen wel diep in de buidel moeten tasten om hem over te kunnen laten vliegen vanuit de VS. “Hoewel de marktwaarde van de viervoudig Argentijns international inmiddels op circa 25 miljoen euro wordt geschat, kan Mislintat hem goedkoper in Amerika ophalen. De Duitse directeur voetbalzaken, die louter positieve rapporten van de scouting en staf over Almada heeft, zou zwart op wit hebben dat de aanvallende middenvelder iets meer dan 15 miljoen euro, exclusief bonussen, moet kosten”, leest het.

De 22-jarige Argentijn, die in februari 2022 de overstap maakte vanuit zijn thuisland naar de MLS, is niet de eerste die wordt genoemd als mogelijke versterking voor de nummer-10 positie bij Ajax. De Amsterdammers werden lang in verband gebracht met Eduard Spertsyan. Volgens Fabrizio Romano staat de Armeen nog altijd hoog op het Amsterdamse verlanglijstje, maar Steijn liet donderdagavond na de eerste ontmoeting met Ludogorets in de play-offs voor de Europa League weten dat Spertsyan geen optie meer is. De Raad van Commissarissen van Ajax vindt het niet verstandig om in deze tijd zaken te doen met een Russische club (Spertsyan staat onder contract bij Krasnodar). Volgens Verweij kan de RvC ook 'spelbreker' zijn in de onderhandelingen over de komst van Almada. De Argentijn werd eerder deze zomer naar verluidt nog aangeboden bij Feyenoord.