Ajax zwaait Mohammed Kudus uit: dit bedrag betaalt West Ham maximaal voor de Ghanees

Het was de afgelopen dagen niet meer de vraag óf, maar wanneer Ajax en West Ham United de transfer van Mohammed Kudus wereldkundig zouden maken. Dat is zojuist gebeurd. De Ghanees verkast voor een bedrag van 43 miljoen euro naar de winnaar van de UEFA Conference League in het afgelopen seizoen. Dat bedrag kan nog oplopen tot maximaal 46 miljoen euro. Kudus heeft in Londen getekend voor vijf seizoenen.

Met het persbericht van Ajax komt er een einde aan een enerverende zomer voor Kudus. De Ghanees werd vanaf dag één van de transferwindow in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maar de zoektocht naar een nieuwe werkgever heeft dus tot een paar dagen voor de deadline geduurd. Chelsea en Brighton & Hove Albion waren in eerste instantie de belangrijkste kandidaten om Kudus deze zomer over te nemen van Ajax. Vooral Brighton & Hove Albion was concreet voor de Ghanees. De nummer zes van het afgelopen seizoen in de Premier League had naar verluidt al een akkoord met Ajax over de transfersom, maar kwam er niet uit met Kudus zelf.

Ajax-trainer Maurice Steijn sprak meermaals zijn wens uit om Kudus te behouden, maar de linkspoot had zijn zinnen gezet op een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. De Ghanees had vorig jaar al de overstap naar de Premier League kunnen maken. Hij probeerde in de laatste dagen van de transferwindow een vertrek naar Everton te forceren, maar daar stak Ajax een stokje voor. Kudus liet zijn hoofd niet hangen en knokte zich naar een basisplaats in de ploeg van toenmalig trainer Alfred Schreuder. De dribbelaar maakte vooral indruk in de Champions League, waarin hij scoorde tegen Rangers FC, Liverpool én Napoli. Kudus werd uiteindelijk één van de weinige lichtpuntjes in het dramatische seizoen van Ajax, dat de afgelopen maanden al serieus rekening hield met een vertrek van de rechtsbuiten.

De keuze is dus gevallen op West Ham United. Daarmee treedt Kudus in de voetsporen van Edson Álvarez, die onlangs al zijn handtekening zette onder een contract bij de regerend titelhouder van de Conference League. Kudus streek in de zomer van 2020 neer in Amsterdam. Hij begon veelbelovend, maar raakte in zijn eerste Champions League-wedstrijd tegen Liverpool zwaar geblesseerd. Kudus slaagde er eenmaal hersteld niet in een vaste basisplaats te veroveren onder Erik ten Hag. Het Amsterdamse publiek kreeg vorig seizoen pas - bij vlagen - te zien waartoe een fitte Kudus in staat is. Ook in de eerste wedstrijden in het nieuwe seizoen was hij belangrijk voor Ajax. Zo maakte hij een paar dagen geleden nog een hattrick tegen Ludogorets, zijn laatste wedstrijd in het rood-wit. Kudus kwam uiteindelijk 87 keer in actie voor Ajax. Hij was 27 trefzeker en verzorgde 12 assists.