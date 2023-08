Anco Jansen schuift nieuwe basisklant voor Oranje naar voren: 'Dat type ontbreekt nu'

Anco Jansen zou er niet raar van opkijken als Tijjani Reijnders snel zijn entree maakt op het middenveld van het Nederlands elftal. De oud-speler van onder meer De Graafschap, FC Emmen en NAC Breda heeft een hoge pet op van de aanwinst van AC Milan. Hij verwacht dat het snel kan gaan.

Reijnders werd onlangs door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. "Ik zie in hem zeker een potentiële basisspeler voor het Nederlands elftal", vertelde Jansen bij Voetbalpraat van ESPN. "Ook omdat het een type is dat een beetje ontbreekt op het middenveld. Die jongen heeft een enorm loopvermogen, speelt met intensiteit en geeft veel energie aan het elftal. En hij heeft als middenvelder rendement. Hij scoort en geeft assists."

Kees Kwakman sloot zich aan bij de woorden van zijn tafelgenoot. De analist van ESPN ziet dat Reijnders een gat kan opvullen bij Oranje, waar de afgelopen jaren spelers pas op de plaats moesten maken. "Hij is dynamisch", opende Kwakman over Reijnders. "En dat waren de middenvelders die nu zijn afgevallen ook. Wijnaldum, Klaassen en Van de Beek zakken nu weg. Als Reijnders op tien gaat spelen, kan dat zeker een mooie optie zijn."

De 25-jarige Reijnders maakte deze zomer een prachtige transfer. Hij liet AZ achter zich en tekende een contract tot medio 2028 bij AC Milan. Hij had ook de mogelijkheid om naar FC Barcelona te verkassen, maar koos voor een avontuur in de Serie A. Tijdens de voorbereiding maakte Reijnders een uitstekende indruk namens Milan. In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen van de Serie A gaf hij meteen een assist in de wedstrijd tegen Bologna (0-2 winst).