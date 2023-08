Antony helpt Manchester United aan zege in vier indrukwekkende momenten

Mede dankzij Antony heeft Manchester United zaterdag met 3-1 gewonnen van RC Lens in een oefenwedstrijd. In een tijdsbestek van vier minuten leverde hij een assist op Marcus Rashford en maakte hij een doelpunt, waardoor Manchester United een 0-1 achterstand omboog in een 2-1 voorsprong. Even later maakte Casemiro de 3-1 voor de ploeg van Erik ten Hag.

Manchester United kwam op zeer opvallende wijze op achterstand. Doelman André Onana stond heel ver uit zijn doel en werd verschalkt door een schot vanuit de middencirkel van Florian Sotoca. Daar was Onana zichtbaar door ontdaan In de tweede helft stelde Manchester United orde op zaken. Antony bereidde een goal van Rashford voor en kwam daarna zelf tot scoren. Onana kreeg geen tegengoals meer; hij verrichtte enkele goede reddingen, maar maakte niet altijd een zekere indruk. Donny van de Beek zat negentig minuten op de bank.

Artikel gaat verder onder video

Het was voor Manchester United de eerste wedstrijd in de voorbereiding die op Old Trafford wordt gespeeld. Ten Hag stelde een sterke ploeg op en zal zondag vermoedelijk zijn reserves laten spelen tegen Athletic Bilbao. Op maandag 14 augustus wacht de eerste competitiewedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Vlak voor de wedstrijd van zaterdag werd Rasmus Højlund voorgesteld aan het publiek als nieuwste aanwinst, maar de spits van negentig miljoen euro is nog enkele weken uit de roulatie.