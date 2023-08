Arne Slot scherp tijdens persconferentie: 'Je durft die vraag al bijna niet te stellen hè?'

Arne Slot en Peter Bosz hebben woensdagmiddag verklapt of zij hebben getraind op het nemen van strafschoppen. Die vraag werd in eerste instantie neergelegd bij de trainer van Feyenoord, die meteen met een scherpe reactie kwam. Daarna was de coach van PSV aan de beurt.

"Je durft die vraag al bijna niet te stellen hè?", aldus Slot dinsdag tijdens de voorbeschouwende persconferentie. "Wij hebben daar niet op geoefend. Er waren na de training wel spelers die zonder druk wilden nemen. Toen zei ik dat ze met druk konden trappen door de keeper 50 euro te geven als ze zouden missen. Toen waren er toch twee jongens die hebben gemist. Dus voor Justin Bijlow was het een uitstekende ochtend."

Bosz had in deze kwestie aan andere mening dan zijn collega. De nieuwe trainer van PSV laat in aanloop naar de eerste kraker van het nieuwe seizoen niets aan het toeval over. "Uitstekende vraag", reageerde Bosz op de vraag over strafschoppen. "Wij hebben daar vanochtend zeker op getraind. Maar dat komt ook omdat het na negentig minuten meteen is afgelopen. Dus volgen meteen strafschoppen en kan het heel snel dichtbij komen."

Feyenoord en PSV trappen vrijdagavond om 20.00 uur af in De Kuip. De Eindhovenaren hebben de Johan Cruijff Schaal al dertien keer in de prijzenkast staan. Feyenoord won de bokaal op zijn beurt vier keer. De Eindhovenaren zijn op dit moment ook titelhouder. In 2018 stonden Feyenoord en PSV ook tegenover elkaar voor deze prijs. Toen won Feyenoord na het nemen van strafschoppen.