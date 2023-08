Arno Vermeulen: 'Ajax liep deze droomverdediging mis, niet helemaal goed opgelet'

Ajax had volgens Arno Vermeulen dit seizoen zomaar over een droomverdediging kunnen beschikken. De chef voetbal stelt aan tafel bij Studio Voetbal dat als er in het verleden andere keuzes waren gemaakt, Mitchel Bakker, Sven Botman en Micky van de Ven nu in Amsterdam speelden.

In plaats daarvan trad Ajax afgelopen weekend met Devyne Rensch, Jakov Medic, Jorrel Hato en Anass Salah-Eddine als defensie aan tegen Excelsior (2-2). Er zijn versterkingen op komst, want Josip Sutalo komt op korte termijn over van Dinamo Zagreb en Gastón Ávila staat op het punt overgenomen te worden van Antwerp.

"Ze kopen wel een partij verdedigers", constateert Vermeulen. "Ik had toevallig opgeschreven dat Ajax dit weekend ook met Mitchel Bakker, Sven Botman en Micky van de Ven achterin had kunnen spelen. Drie Nederlandse verdedigers van 21, 22 jaar. Dan zou het als een huis staan."

Bakker werd opgeleid door Ajax en maakte op jonge leeftijd de overstap naar Paris Saint-Germain. Deze zomer stapte hij over van Bayer Leverkusen naar Atalanta. Botman werd in 2020 verkocht aan Lille en is nu een sterkhouder bij Newcastle United, terwijl Van de Ven deze zomer voor tientallen miljoenen door Tottenham Hotspur werd opgepikt bij VfL Wolfsburg.

"Ik bedoel: het is ook net de keuzes die je maakt. Er zijn misschien wel verkeerde afwegingen gemaakt. Ajax cashte acht miljoen voor Botman. Wat een mazzel hebben wij. Nu is hij veel meer waard. Micky van de Ven, die bij de buren in Volendam speelde, is voor veertig miljoen euro naar Tottenham Hotspur gegaan. Dus, toch niet helemaal goed opgelet."