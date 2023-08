Arno Vermeulen is nu al fan: 'Als Rafael van der Vaart hem ziet, dan wordt hij helemaal gek'

Arno Vermeulen denkt dat Ajax met de komst van Thiago Almada een grote slag kan slaan. Vorige week werd bekend dat de Amsterdammers hun oog hebben laten vallen op de 22-jarige Argentijnse middenvelder, die in de Johan Cruijff ArenA de naar West Ham United vertrokken Mohammed Kudus moet doen vergeten.

Vermeulen heeft via WyScout beelden van het Ajax-doelwit bekeken. "Als hij toch naar de Eredivisie komt, dan worden we daar echt ontzettend vrolijk van", beweert hij bij Studio Voetbal. "Hij was er op het WK wel bij. Hij heeft één keer gespeeld, maar was daar het grote talent. Hij is hartstikke jong. Als Rafael van der Vaart hem ziet, dan wordt hij helemaal gek. Hij is zo attractief om naar te kijken. Hij dribbelt het meest in de Amerikaanse competitie. Hij scoort veel en is heel doelgericht."

Artikel gaat verder onder video

Dat Almada haalbaar is voor Ajax, verbaast Gert van 't Hof enigszins. "Wat ik niet kan begrijpen... Als hij zo goed is en hij is 22, waarom zou Ajax hem dan kunnen halen?", vraagt de presentator zich af. Vermeulen stipt aan dat ook andere clubs in Almada geïnteresseerd zijn. "En het is ook helemaal niet zeker dat ze hem kunnen halen, want ze zijn niet voor niets bezig met een alternatief. Dat gebeurt soms. Hij zit misschien net onder de radar. Dan moet je attent zijn."

Dat Almada op 22-jarige leeftijd in de Verenigde Staten voetbalt, vindt Vermeulen verrassend. "Je zou van een Argentijn op die leeftijd verwachten dat hij in Europa bij een grote club zit. Dat hij kwaliteit heeft… echt zonder enige twijfel. Het is een heerlijke speler. Daar gaan ze in Amsterdam ook echt wild om worden als type voetballer. Het kan ook niet doorgaan", waarschuwt Vermeulen. Van der Vaart, lachend: "Na jouw woorden hoop ik dat het doorgaat."