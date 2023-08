Arsenal boekt zwaarbevochten zege; vervanger van Jurriën Timber zeer ongelukkig

Arsenal heeft ook de tweede wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen weten te winnen. The Gunners gingen op bezoek bij Crystal Palace en waren met minimale cijfers te sterk. Mede dankzij een ongelukkige rol voor Takehiro Tomiyasu, de vervanger van Jurriën Timber, kreeg Arsenal het nog ontzettend lastig, maar zegevierde uiteindelijk wel: 0-1.

Arsenal won de seizoensopener, waarin Timber een ernstige blessure opliep, met 2-1 van Nottingham Forest. In de tweede speelronde moest de ploeg van Mikel Arteta op bezoek bij Crystal Palace. De Spaanse oefenmeester koos voor Tomiyasu als vervanger van de Nederlander, en zag dat zijn elftal het niet makkelijk had op Selhurst Park.

Beide ploegen hielden elkaar aardig in evenwicht, totdat de 53e minuut aanbrak. Arbiter David Coote zag een overtreding van de Palace-doelman Sam Johnstone en legde de bal op de stip. Arsenal-aanvoerder Martin Ødegaard nam zijn verantwoordelijkheid en plaatste de bal rustig in de linkeronderhoek.

Een klein kwartiertje later nam scheidsrechter Coote opnieuw de hoofdrol op zich. De Engelman bestrafte een lichte overtreding van Tomiyasu met een tweede gele kaart. Zo moest de Japanner met nog ruim 25 minuten op de klok het veld verlaten. Arsenal kreeg het daardoor in het vervolg van de wedstrijd nog ontzettend lastig en moest tot het gaatje gaan om de voorsprong te verdedigen. De ploeg van Arteta slaagde er uiteindelijk in om de overwinning over de streep te trekken en kan zodoende de tweede driepunter van het seizoen bijschrijven.