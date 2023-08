AZ kent tegenstander in derde voorronde van Conference League

AZ kent zijn eerste tegenstander van het nieuwe Conference League-seizoen. In de derde voorronde is FC Santa Coloma uit Andorra de opponent.

Santa Coloma rekende in de eerste voorronde met Pen-y-Bont FC uit Wales af. In de tweede voorronde werd na een knappe comeback in de returnwedstrijd FK Sutjeska uit Montenegro uitgeschakeld. Santa Coloma verloor uit met 2-0, maar won thuis met diezelfde cijfers en maakte in de verlenging de beslissende 3-0.

AZ begint met een uitwedstrijd. Op 17 augustus om 20:45 uur staat de returnwedstrijd in het AFAS Stadion op het programma.

Santa Coloma beëindigde het vorige seizoen als nummer drie in Andorra. De club is de meest succesvolle club uit Andorra ooit en heeft dertien landstitels achter zijn naam. Het speelde dan ook regelmatig Champions League- en Europa League-kwalificatie in de afgelopen jaren. De groepsfase van een Europees toernooi werd echter nog nooit gehaald. Het is overigens niet dezelfde club als UE Santa Coloma, dat in het seizoen 2012/13 verloor van FC Twente in de Europa League-voorronde.