AZ loot relatief gunstig, FC Twente komt Dusan Tadic mogelijk tegen

Als AZ en FC Twente de derde voorronde van de Conference League overleven, dan weten zij wie zij moeten verslaan om de groepsfase van het toernooi te bereiken. De Alkmaarders wacht dan een ontmoeting met de winnaar van FC Arouca tegen SK Brann, terwijl de club uit Enschede de winnaar van Fenerbahçe tegen NK Maribor treft.

AZ neemt het deze en volgende week in de derde voorronde van de Conference League op tegen Santa Coloma. Als de club uit Andorra over twee wedstrijden wordt verslagen, dan wacht de ploeg van trainer Pascal Jansen een reis naar Portugal of Noorwegen.

Artikel gaat verder onder video

Het Europese avontuur van Twente begon met een beladen tweeluik met Hammarby IF. Nu moet de club, die sinds deze zomer wordt getraind door Joseph Oosting, zien af te rekenen met Riga FC. Als de club de derde voorronde overleeft, dan is het Fenerbahçe van Dusan Tadic en Sebastian Szymanski mogelijk de volgende tegenstander. De Turkse club neemt het in de derde voorronde op tegen Maribor.

De play-offs van de Europa League worden op 24 en 31 augustus gespeeld.