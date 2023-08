Bayern München heeft nog maar vijf dagen om de absolute toptarget binnen te halen

Vertrekt Harry Kane nou wel of niet naar Bayern München? De regerend kampioen van Duitsland zit al weken, zo niet maanden achter de Engelsman aan, maar Tottenham Hotspur wil vooralsnog niet meewerken aan een transfer. Of Kane deze zomer überhaupt vertrekt uit Noord-Londen, zal deze week moeten blijken. Hij zit er namelijk niet op te wachten om na de competitiestart in Engeland nog te verkassen.

Dat meldt Fabrizio Romano althans. Kane staat bovenaan het verlanglijstje van Bayern München, dat na het vertrek van Robert Lewandowski naar FC Barcelona een jaar geleden niet meer beschikt over een absolute topspits. Kane moet de nieuwe aanvalsleider worden in Beieren, maar Bayern heeft al drie aanbiedingen geweigerd zien worden. Ook het meest recente bod, dat inclusief bonussen meer dan 100 miljoen euro zou bedragen, werd door Tottenham Hotspur van tafel geveegd.

Bayern München geeft de hoop echter nog niet op. Hoewel Kane deze week uitsluitsel wil over zijn toekomst en na de competitiestart op zondag niet meer wil vertrekken, blijft Bayern er alles aan doen een akkoord te bereiken met Tottenham Hotspur. Volgens Florian Plettenberg van Sky Sports zijn er nu gesprekken gaande over een nieuw bod van zo’n 110 miljoen euro, inclusief bonussen. Het is nog niet duidelijk of dat voldoende is om Tottenham Hotspur te overtuigen. Hoewel Kane in Noord-Londen in het bezit is van een volgend jaar aflopend contract, verlangt zijn huidige club de absolute hoofdprijs.

Streep door Walker

Waar Bayern München werk blijft maken van de komst van Kane, lijkt het de komst van Kyle Walker uit het hoofd te hebben gezet. Der Rekordmeister bereikte onlangs al een persoonlijk akkoord met de vleugelverdediger, maar zijn huidige werkgever Manchester City is vooralsnog niet van plan in gesprek te gaan over een transfer. Volgens Romano naderen Manchester City en Walker overeenstemming over een nieuw contract. Ook Plettenberg meldt dat Bayern München steeds meer het gevoel krijgt dat Walker deze zomer niet naar Zuid-Duitsland verkast. Zo zou het dus zomaar kunnen dat de nummer één van Duitsland deze week niet door één, maar twee namen een streep moet zetten.