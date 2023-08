Bellingham etaleert klasse opnieuw; Vinícius Júnior maakt mooiste doelpunt van de avond

Real Madrid is na twee duels nog altijd foutloos in LaLiga. Het elftal van trainer Carlo Ancelotti won zaterdagavond door doelpunten van Jude Bellingham (twee) en Vinícius Júnior met 1-3 bij UD Almería.

Bellingham was zo opnieuw goud waard voor Real Madrid. De deze zomer van Borussia Dortmund overgenomen middenvelder wist vorige week bij de seizoensouverture tegen Athletic Club (0-2) ook al te scoren en sloeg vanavond zelfs tweemaal toe. Zijn eerste doelpunt na negentien minuten spelen was de gelijkmaker, nadat Sergio Arribas Almería in de derde minuut verrassend op voorsprong had gebracht.

Artikel gaat verder onder video

Bellingham kreeg de bal in de zestien van Almería met enig fortuin voor de voeten, waarna hij attent reageerde en scoorde met een schuiver in de verre hoek: 1-1. Toni Kroos leek Real Madrid in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong te schieten, maar het doelpunt van de Duitse middenvelder werd na raadpleging van de videoscheidsrechter afgekeurd vanwege een eerdere overtreding van Dani Carvajal.

Bellingham bracht de Koninklijke een kwartier na rust alsnog aan de leiding. De Engelse middenvelder scoorde vanbinnen het strafschopgebied met het achterhoofd, na een afgemeten voorzet van Kroos. Vinícius Júnior besliste de wedstrijd vervolgens twintig minuten voor tijd op fraaie wijze. De Braziliaanse aanvaller vond de verre hoek met een bekeken balletje en bracht Real Madrid zo in veilige haven.