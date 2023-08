Bewierookte Tijjani Reijnders presteert bij Serie A-debuut iets wat Andrea Pirlo nooit gelukt is

Tijjani Reijnders (25) kan terugkijken op een meer dan geslaagd Serie A-debuut namens AC Milan. De toonaangevende Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is dan ook lovend over de inbreng van de Nederlander, die afgelopen zomer overkwam van AZ. Bovendien blijkt uit cijfers van Opta dat Reijnders bij zijn eerste wedstrijd in Italië iets presteerde dat illustere voorgangers als Andrea Pirolo nooit gelukt is.

Milan trapte het nieuwe seizoen af met een uitwedstrijd tegen het Bologna van Reijnders' voormalig AZ-teamgenoot Sam Beukema, die inmiddels gezelschap lijkt te gaan krijgen van Jesper Karlsson. Al na tien minuten spelen eiste Reijnders een hoofdrol op bij de 0-1 van good old Olivier Giroud. Een bij de achterlijn teruggetrokken voorzet van de Nederlandse middenvelder werd door de Fransman vakkundig binnengeschoten bij de tweede paal. Tien minuten later bepaalde een andere debutant, Christian Pulisic, met een schot van afstand de eindstand op 0-2.

"De vliegende start van Milan was ook dankzij Reijnders", schrijft La Gazzetta. Dat de assist van zijn voet kwam was volgens de roze sportkrant geen toeval: "In het afgelopen seizoen in de Eredivisie kreeg hij er ook al acht achter zijn naam." De loopacties waarmee Reijnders gevaar stichtte over het hele veld én zijn steentje bijdroeg aan de verdedigende kant kunnen de goedkeuring van de krant eveneens wegdragen: "Hij is verticaal en dynamisch, zelfs in de tweede helft en na een aantal verdedigende acties eindigde dat niet. Hij was de enige van de drie aanwinsten (naast Reijnders en Pulisic debuteerde ook Ruben Loftus-Cheek, red.) die negentig minuten op het veld bleef staan."

Statistiek

Dat Reijnders een goed debuut doormaakte wordt ook onderstreept door de cijfers van databureau Opta. Het Italiaanse account, OptaPaolo, schrijft op X (voorheen Twitter) dat de Nederlander de eerste AC Milan-middenvelder is die sinds het bedrijf begon met het verzamelen van data (in 2004) een honderd procent-score behaalde als het gaat om aangekomen passes. Een bijzondere prestatie, helemaal als je bedenkt dat dat erkende topmiddenvelders als Andrea Pirlo, Clarence Seedorf en later bijvoorbeeld Sandro Tonali dat dus nooit gelukt is.