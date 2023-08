Bosz wijzigt elftal PSV op twee plaatsen voor het treffen met Rangers FC

PSV-trainer Peter Bosz gooit Sergiño Dest meteen voor de leeuwen in de play-offs tegen Rangers FC. De transfer van de rechtsachter kwam de laatste dagen in een stroomversnelling en daardoor is hij speelgerechtigd in Schotland. Dat Bosz direct voor hem kiest aan de linkerkant van de achterhoede, dus niet op rechts, is op z'n zachtst gezegd opmerkelijk. De verdediger deed niet bepaald veel wedstrijdritme op in de voorbereiding. Daarnaast is er ook een basisplaats voor Noa Lang na zijn blessureleed, waardoor Bosz zijn elftal op twee plaatsen wijzigt.

Lang was afgelopen weekend niet inzetbaar tegen PSV vanwege spierklachten, terwijl Patrick van Aanholt toen nog de linksachter van dienst was. Laatstgenoemde viel echter uit in het duel met Vitesse, terwijl Lang fit genoeg bevonden is door de medische staf van PSV. Op het middenveld moet Jerdy Schouten wachten op zijn eerste basisplaats, omdat Ismael Saibari beloond wordt voor zijn uitstekende invalbeurten de laatste tijd. Ibrahim Sangaré en Joey Veerman completeren het middenveld.

Artikel gaat verder onder video

Verder zijn er geen bijzonderheden in het elftal van Bosz, dat dinsdagavond een belangrijke stap richting de groepsfase van de Champions League hoopt te zetten. Jordan Teze is opnieuw rechtsachter en ondanks de forse kritiek en wissel halverwege dit weekend in Arnhem is er 'gewoon' een basisplaats voor Ramalho. De voorhoede ziet behalve de terugkeer van Lang boven Yorbe Vertessen uit zoals in alle officiële duels dit seizoen tot dusver.

De ontmoeting tussen PSV en Sturm Graz is live te bekijken bij RTL 7. De voorbeschouwing begint om 19.55 uur en de aftrap is om 21.00 uur. Ziggo Sport zendt de wedstrijd eveneens uit. Via NLZIET en Videoland is de heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League ook te volgen. Clément Turpin is de arbiter van dienst.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Sangaré, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang