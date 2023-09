Chris Sutton plaatst zeer opvallende tweet over PSV; de reacties laten zich raden

PSV maakte woensdagavond ook buiten de landsgrenzen indruk. De Eindhovenaren kwalificeerden zich via een 5-1 zege op Rangers FC voor de groepsfase van de Champions League. De Engelse oud-voetballer en tv-analist Chris Sutton schaart PSV zelfs bij de kanshebbers om de Champions League te winnen.

"Er is geen reden dat PSV de Champions League niet kan winnen", schrijft Sutton op X, het voormalige Twitter. Veel gebruikers van X zijn het erover eens dat hij daarmee wat hoog van de toren blaast.

Sutton is een voormalig spits die in 1995 kampioen van Engeland werd met Blackburn Rovers en won in 1997/98 de topscorerstitel in de Premier League. Later kwam hij uit voor onder meer Chelsea en Celtic. Sutton speelde in 1997 één interland voor Engeland en werd na zijn actieve carrière analist voor onder meet BT Sport, BBC Radio en TNT Sports.

Loting

PSV leert donderdagavond zijn tegenstanders kennen in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bosz zit in Pot 3 en kan zich dus opmaken voor een pittige groep. Alles over de Champions League-loting vind je in dit artikel.