Chris Woerts wekt woede en onbegrip met tweet over Noa Lang

Chris Woerts heeft zich de woede van de aanhang van PSV op de hals gehaald door daags na de strijd om de Johan Cruijff Schaal uit te halen naar Noa Lang. Het gedrag van de 24-jarige aanvaller had volgens de sportmarketeer vervelende gevolgen kunnen hebben voor Feyenoord.

"Het was maar goed dat er netten in De Kuip hingen, anders had het provocerende en irritante gedrag van enfant terrible Noa Lang nog vervelende gevolgen kunnen hebben voor Feyenoord. Tegen de netten kan, hoe vervelend ook, geen slimme camera op. Maar de spelers zouden toch niet meer provoceren?", stuurt Woerts via Twitter de wereld in.

De sneer van Woerts aan het adres van Lang zorgt voor onbegrip bij de supporters van PSV. "Het spijt me Chris, maar je mening is in deze eenzijdig en behoorlijk gekleurd. Heb je misschien ook gehoord dat hij door ‘jullie’ supporters de gehele wedstrijd is uitgemaakt voor ‘kankerjood’ of vind je dat niet provocerend of irritant te noemen?", vraagt iemand zich af.

"Het lag aan Lang. Natuurlijk. Spreekkoren niet gehoord zeker. Het is een schande dat de wedstrijd niet eens normaal in beeld te brengen is omdat je netten op moet hangen", reageert een ander, die net als vele andere PSV-fans refereert aan de spreekkoren die in de twaalfde minuut van de wedstrijd duidelijk hoorbaar waren.