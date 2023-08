Daniel Levy kreeg niet wat hij wilde van Feyenoord: 'Mijn vrouw zei: we gaan het niet doen'

Het lukte Tottenham Hotspur enkele manden geleden niet om Dennis te Kloese los te weken bij Feyenoord. De algemeen directeur was in beeld om de nieuwe technisch directeur te worden in Noord-Londen, maar schoof het aanbod naast zich neer. In een interview met De Volkskrant legt hij uit waarom.

Te Kloese zag het niet zitten om zijn gezin 'weer ergens naartoe te slepen', net na een mooi jaar met Feyenoord. "De jongste van 7 loopt elke dag in zijn Feyenoordshirtje. Ze weten ook wel dat ik af en toe een beetje onrustig ben. Maar mijn vrouw zei op een gegeven moment: dit gaan we niet doen, vriend."

Te Kloese verklaarde in mei bij ESPN ook dat hij 'bewust de keuze heeft gemaakt om bij Feyenoord te werken'. "Ik vind dat nog steeds een ongelooflijke eer. En er ligt ook nog heel veel werk. Deze sportieve successen zijn denk ik een ongelooflijke zet in de goede richting. Om dan nu te zeggen: ik ga eens mijn oor ten luister leggen waar ik ergens anders van dienst kan zijn. Dat is voor mij geen optie op dit moment. Geen enkele optie", benadrukte Te Kloese.

Zo tastte Tottenham-voorzitter Daniel Levy tweemaal mis in De Kuip, want ook trainer Arne Slot bleef Feyenoord trouw. De Rotterdammers trapten het seizoen vrijdagavond af met een nederlaag tegen PSV (0-1) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Volgende week wacht de eerste wedstrijd in de Eredivisie, thuis tegen Fortuna Sittard.