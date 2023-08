De Telegraaf reageert op kritiek van Ajax-directeur Sven Mislintat

Valentijn Driessen en Mike Verweij hebben gereageerd op het interview van Ajax-directeur Sven Mislintat in Kicker. Mislintat uitte zijn ongenoegen over 'één boulevardkrant die kritiek heeft op alles en iedereen bij Ajax' en leek daarmee te verwijzen naar De Telegraaf.

Verweij zegt in de podcast Kick-Off lachend dat hij niet gelooft dat Mislintat zijn krant bedoelde. "Nee, De Telegraaf is toch geen boulevardblad? Ik vind het raar dat voetbalsites De Telegraaf noemen", lacht de Ajax-watcher. "Wie het wel is? Geen idee… Misschien Willem Vissers van De Volkskrant?" Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, vindt het 'prima' dat Mislintat kritiek uit.

Verweij vindt de timing niet zo handig. "Na een 2-2 gelijkspel tegen Excelsior, met de aankopen die zo spelen als ze hebben gedaan, afgezien van Tahirovic… Dan had hij toch even kunnen wachten met Kicker. Of misschien had het een weekje eerder gekund."

Driessen is niet van plan zich in te houden, na de reactie van Mislintat. Toch kiest hij ervoor om niet al te harde conclusies te trekken na het 2-2 gelijkspel tegen Excelsior. "Deze wedstrijd zegt niet alles, maar ik blijf het kritisch volgen. De aankopen zijn voor mij geen spelers die Ajax veel beter gaan maken. Daarentegen vind ik Sutalo gewoon een prima aankoop."

Verweij vult aan: "Na het artikel van Kicker en de artikelen op de voetbalsites zitten een heleboel mensen natuurlijk handenwrijvend naar deze podcast te luisteren: hoe knallen zij erin? We hebben gezegd dat je Mislintat na de transferperiode, en misschien zelfs pas na het seizoen moet beoordelen. Ajax kan in theorie nog met honderd punten kampioen worden, dan heeft hij het fantastisch gedaan."