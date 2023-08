De Telegraaf weet transfersom Mikautadze: Ajax betaalt veel meer dan gedacht

Georges Mikautadze wordt dinsdag inderdaad medisch gekeurd bij Ajax, weet De Telegraaf. De krant bevestigt daarmee berichtgeving van journalisten Mohamed Toubache-Ter en Fabrizio Romano. Ook komt auteur Mike Verweij met aanvullende details over de onderhandelingen tussen Ajax en FC Metz.

Volgens Verweij deed directeur voetbalzaken Sven Mislintat eerst een bod van 15 miljoen euro vast en maximaal 5 miljoen euro aan bonussen, waarna Metz een tegenvoorstel deed van 17 miljoen euro, plus 3. Daar wordt nu over gesproken. Het potentiële totaalbedrag is in beide gevallen hetzelfde, maar Metz wil dat een groter deel van de transfersom uit bonussen bestaat. In eerdere berichten werd gesproken van een transfersom van 10 of 15 miljoen euro, dus het bedrag ligt aanzienlijk hoger dan gedacht.

Een akkoord ligt in het verschiet en de aanvaller zou zelf ook al overeenstemming hebben bereikt over een meerjarig contract in de Johan Cruijff ArenA. Zondag meldde Voetbal International al dat Mikautadze zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Ajax. Hij staat in de belangstelling van meerdere clubs, maar zou zijn directe omgeving hebben laten weten naar Amsterdam te willen. Dat lijkt dinsdag dan ook te gaan gebeuren, tenzij er onverwachte ontwikkelingen zijn.

Mikautadze brak door uit de jeugd van Metz. Hij werd in de seizoenen 2020/21 en 2021/22 wel verhuurd aan Seraing. Voor die club speelde hij een seizoen op het tweede en daarna een seizoen op het eerste niveau in België.

Mikautadze was in dienst van Metz goed voor 44 duels, waarin hij 25 keer scoorde en 10 assists gaf. Namens Seraing kwam hij tot 57 optredens, 36 doelpunten en 4 assists. Hij geldt in Amsterdam als goedkoper alternatief voor Atlanta United-ster Thiago Almada.