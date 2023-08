Derksen komt met ongekend harde sneer: ‘Ik vind haar een kutwijf eerste klas’

Johan Derksen heeft vrijdagavond in Vandaag Inside snoeihard uitgehaald naar Sigrid Kaag. De flamboyante analist verwijt de politica van D66 haar rol in het vertrek van VVD-icoon Mark Rutte als minister-president van Nederland.

Rutte maakte op 10 juli bekend zelf uit de politiek te stappen en zich bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen niet meer verkiesbaar te stellen als lijsttrekker van de VVD. PVV-leider Geert Wilders gooide een kleine twee weken later op Twitter Jan Paternotte, fractieleider van VVD’s coalitiepartij D66 in het Kabinet-Rutte IV, voor de bus. “De man is zo vals, hij belde me een dag voor het Kamerdebat waarin Rutte aftrad en smeekte me als oppositieleider een motie van wantrouwen tegen Rutte in te dienen. Dan hoefde hij het zelf niet te doen. Zijn achterbaksheid is ongekend”, tweette Wilders over Paternotte.

Derksen is van mening dat behalve Paternotte ook Kaag, namens D66 minister van Financiën in het vorige maand gevallen Kabinet-Rutte IV, een kwalijke rol heeft gespeeld bij het vertrek van Rutte. “Ik vond Sigrid Kaag altijd een nare vrouw: ik vind haar nu een kutwijf eerste klas”, is Derksen ongekend hard voor het kopstuk van D66. “Paternotte heeft Wilders gebeld en gezegd dat hij een motie van wantrouwen tegen Rutte moest indienen, zodat D66 hem daarin kon volgen, omdat D66 dat als coalitiepartner van de VVD niet zelf kon doen. Paternotte kwam met het idee. Wilders heeft dat toen gedaan.”

“Met Kaag is vervolgens afgesproken dat zij een kwartier voordat de vergadering begon Rutte zou bellen met de boodschap dat zij haar mensen van D66 niet meer in de hand had en dat zij tegen Rutte wilden stemmen”, vervolgt Derksen. “Dat heeft Rutte aangehoord, waarna hij niets anders kon dan halsoverkop zelf opstappen. Anders was hij weggestuurd. Die Paternotte is een achterbakse gozer. En dan zo’n Kaag die daaraan meedoet… Zeg dan gewoon in de stemming: Rutte, wij willen niets meer met jou te maken hebben. Wegewezen! Maar speel het niet via Wilders.”