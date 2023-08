Dit is alles wat je moet weten over de beoogde Feyenoord-aanwinst Ondrej Lingr

Feyenoord lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met de Tsjech Ondrej Lingr (Slavia Praag). De regerend landskampioen maakt met twee gelijke spelen een matige competitiestart door en is dan ook nog niet klaar op de transfermarkt, want naast de aanvallende middenvelder hoopt trainer Arne Slot nóg twee spelers aan zijn selectie toe te gaan voegen.

Slot heeft Lingr zo'n anderhalf jaar geleden al liefst vier keer live aan het werk kunnen zien, aangezien Feyenoord in het seizoen 2021-22 liefst vier keer tegen Slavia Praag speelde in de Conference League. FCUpdate dook in de details van de op handen zijnde deal en zet in een filmpje op YouTube alles wat je moet weten voor je op een rijtje.