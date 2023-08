Door PSG-begeerde aanvaller laat training Eintracht Frankfurt schieten: 'We hebben zijn echte karakter leren kennen'

De slotfase van de zomerse transferwindow belooft nog veel spektakel. Zo hoopt Randal Kolo Muani op de valreep een overstap naar Paris Saint-Germain te forceren. De Fransen hebben naar verluidt tientallen miljoenen euro’s over voor de komst van de 24-jarige aanvaller, maar zijn huidige werkgever Eintracht Frankfurt houdt vooralsnog voet bij stuk. Kolo Muani wil echter niet langer wachten en heeft besloten de training van woensdagmorgen aan zich voorbij te laten gaan.

Paris Saint-Germain nam na het afgelopen seizoen afscheid van Lionel Messi en Neymar, maar heeft de aanval inmiddels al flink versterkt. Naast Marco Asensio en Gonçalo Ramos maakte ook Ousmane Dembélé de overstap naar de regerend kampioen van Frankrijk. Tel daar de aanwezigheid van Kylian Mbappé bij op en je zou zeggen dat trainer Luis Enrique meer dan genoeg te kiezen heeft. Maar PSG hoopt op de valreep ook nog Kolo Muani aan de selectie toe te kunnen voegen. Daarvoor heeft de club volgens verschillende media in Duitsland en Frankrijk een bod van tachtig miljoen euro, eventueel aangevuld met bonussen, neergelegd bij Eintracht Frankfurt.

Artikel gaat verder onder video

De Duitsers lijken echter niet van plan in de laatste dagen van de transfermarkt nog afscheid te nemen van hun sterspeler, tenzij de absolute hoofdprijs wordt betaald. Kolo Muani werd eerder deze zomer nog in verband gebracht met een overstap naar Bayern München, maar Der Rekordmeister kreeg naar verluidt te horen dat het zo’n honderd miljoen euro moest neertellen voor zijn komst. Bayern betaalde uiteindelijk meer dan honderd miljoen euro voor Harry Kane. De Engelsman stond ook op het verlanglijstje van PSG, dat nu dus z’n zinnen heeft gezet op Kolo Muani. De Fransman wil graag terugkeren naar zijn thuisland.

Eintracht Frankfurt komt met een reactie

Zó graag, dat hij de afsluitende training van Eintracht Frankfurt voor de tweede ontmoeting met Sofia Levski in de play-offs voor de Europa League laat schieten. “De aanvaller heeft vandaag de sportieve directie van Eintracht Frankfurt laten weten dat hij niet zal deelnemen aan de laatste training van vandaag voorafgaand aan de play-off kwalificatiewedstrijd van donderdag tegen Sofia Levski om 20.30 uur”, schrijven de Duitsers op de clubsite. “De reden voor zijn afwezigheid is zijn voornemen om vóór het einde van de transferperiode naar een andere club te verhuizen.”

Eintracht Frankfurt is echter niet onder de indruk van de actie van Kolo Muani, wiens contract loopt tot de zomer van 2027. “We hebben Randal anders leren kennen en zijn echte karakter leren kennen. Er komt momenteel veel op hem af en dit is het resultaat van deze reactie, die verkeerd is, die we hem en de mensen om hem heen en alle gevolgen ervan duidelijk hebben gemaakt”, zegt sportief directeur Markus Krösche. Voor Eintracht Frankfurt en Krösche heeft het gedrag van Kolo Muani ‘geen invloed’ op de transferplannen. “De wedstrijd tegen Sofia is nu belangrijk. Dat heeft de prioriteit en is van groot belang voor de club. Ons team is volledig gefocust op de wedstrijd van morgen.”